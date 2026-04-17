В Аргентині винайшли 'магнітний' цемент: матеріал обіцяє революцію в будівництві

Традиційний ремонт із свердлінням стін та хмарами пилу може відійти в минуле.

Що, якщо для того, щоб повісити картину, більше не знадобляться дриль, дюбелі, пил на підлозі та подальше зашпаклювання дірок? 29-річний аргентинський винахідник Марко Агустін Секкі розробив Ironplac – намагнічуваний будівельний матеріал, покликаний дозволити стінам утримувати предмети на магнітній основі без цвяхів і шурупів.

Перші пілотні випробування показали, що ця ідея – щось більше, ніж просто ефектна демонстрація, але проект все ще перебуває на стадії розробки, пише Econews.

Суть пропозиції легко зрозуміти, навіть незважаючи на новизну самого матеріалу. Замість того щоб розглядати стіну як пасивну поверхню, Ironplac прагне перетворити її на фінішне покриття, здатне притягувати магніти, що спрощує розміщення, зняття та перестановку рам, інструментів та аксесуарів. У практичному плані це може змінити принципи організації будинків, офісів, майстерень та навчальних класів.

Що таке Ironplac

В офіційних каналах Ironplac описується як намагнічувана будівельна система як для "мокрого", так і для "сухого" будівництва, тобто як для традиційної обробки у стилі штукатурки, так і для внутрішніх систем на основі панелей. Вона призначена для роботи з цементом, плитами та покриттями і представлена як спосіб перетворення нових та існуючих стін на активні поверхні без свердління отворів.

В інтерв'ю про проект винахідник зазначив, що ідея виникла з звичайного розчарування. Чому людям досі доводиться свердлити стіну щоразу, коли вони хочуть повісити картину, пересунути стелаж для інструментів або змінити планування кімнати? Під час демонстрацій він показав стіни, що утримують такі предмети, як інструменти, ножі, панелі та навіть лопату, за допомогою магнітів замість шурупів.

В описі самого проєкту зазначалося, що мета полягає в тому, щоб перетворити стіни на "активні" та функціональні поверхні. Це не означає сенсорні екрани чи електроніку. Це означає, що сама стіна стає частиною системи зберігання та організації простору, що є невеликим зрушенням у теорії, але величезним – у повсякденному використанні.

Як насправді працює стіна

Ключовим моментом є те, що Ironplac не представляється як активний магніт або електрична система. Згідно з описом проекту та поясненнями самого винахідника, у матеріалі використовується спеціальна суміш з мінеральними та феросплавними наповнювачами, яка надає готовій поверхні здатність утримувати магніти, зберігаючи при цьому зовнішній вигляд і текстуру звичайної стіни.

Простіше кажучи, стіна не залишається "увімкненою", як працюючий пристрій. Вона поводиться скоріше як пасивна поверхня, яка реагує, коли до неї торкається об’єкт з магнітом. Для "мокрого" будівництва продукт можна підготувати як фінальний шар шпаклівки, змішати з водою і нанести майже так само, як традиційне фінішне покриття.

Ця відмінність має значення. Люди часто чують "магнітна стіна" і уявляють собі постійне поле, що притягує все металеве поблизу, але система описувалася інакше. Стіна робить щось корисне тільки тоді, коли сам об'єкт оснащений магнітом, що робить ідею ближчою до практичного оздоблювального матеріалу, ніж до гаджета.

Чому це може зацікавити будівельників

Кожен, хто коли-небудь переїжджав у орендоване житло, ремонтував кухню або переобладнував майстерню, знає про невеликий безлад, який супроводжує кожен новий отвір у стіні.

Шум дриля, пил, пластикові дюбелі, подальше фарбування та замальовані плями – це незначні проблеми окремо, але разом вони накопичуються. Поверхня, що дозволяє переміщати об’єкти без нанесення шкоди щоразу, має очевидну привабливість.

Існує також ширший будівельний аспект. У ЮНЕП заявили, що у 2022 році на частку будівель припало 34% світового попиту на енергію та 37% викидів вуглекислого газу, пов’язаних з енергетикою та виробничими процесами, тоді як Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) оцінило обсяг відходів від будівництва та знесення у 544 мільйони тонн у 2018 році.

Одне магнітне покриття, звичайно, не вирішить цю проблему, але інтер'єри, що краще адаптуються, можуть вписатися в загальну тенденцію щодо скорочення непотрібних переробок та відходів.

Загальна картина матеріалів

Ironplac може звучати незвично, але магнітні властивості матеріалів на цементній основі не є науковою фантастикою. У статті 2026 року Хоссейна Барарджані та його колег з Гілянського університету та Університету Аделаїди, опублікованій у журналі Results in Engineering, досліджувалися цементні композити, виготовлені з магнітним піском і порошком магнетиту для технічних потреб, включаючи бездротову передачу енергії та магнітне зондування.

Це дослідження було спрямовано на застосування в інфраструктурі, а не у вітальнях. Проте воно показало, що ідея, яка лежить в основі матеріалів, є реальною. Що вирізняє Ironplac, так це його фокус на повсякденності – використання властивості, яку дослідники вивчали для спеціалізованих цілей, і застосування її до простої проблеми вдома та на робочому місці, яку більшість людей розпізнають за лічені секунди.

Що буде далі

На даний момент проект все ще намагається перейти від прототипу до продукту. Його творець заявив, що він ще не надійшов у продаж, а офіційні повідомлення про проект демонстрували пілотні випробування в реальних будівельних умовах, включаючи установки для сухого будівництва.

У повідомленнях про винахід також зазначалося, що формула проходить процедуру через Договір про патентну кооперацію – міжнародну систему реєстрації, що керується Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.

Існують також практичні питання, які важливіші за ажіотаж, зокрема те, яку вагу матеріал може витримувати протягом тривалого часу і наскільки добре він справляється з багаторазовими перестановками, вологістю або перефарбуванням. Саме такі відповіді зазвичай вирішують, чи залишиться багатообіцяючий матеріал розумним прототипом, чи стане частиною звичайного будівництва.

Це дає підстави вважати, що наступний етап – це не стільки новизна, скільки докази. Якщо Ironplac зможе продемонструвати стабільну роботу, прийнятну ціну та викликати достатню довіру у будівельників, архітекторів і власників нерухомості, то свердління отворів для картини може почати сприйматися як стара звичка, а не необхідність.

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені перевірили гравітацію і виявили, що вона діє так, як говорили Ньютон і Ейнштейн.

Вас також можуть зацікавити новини: