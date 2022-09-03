Це буде перший політ найпотужнішої ракети NASA в історії, який ознаменує собою новий етап в освоєнні космосу людиною.

Місію "Артеміда" на Місяць відкладено у зв'язку з неможливістю ліквідувати витік.

Про це йдеться в повідомленні NASA.

Команди намагалися розв'язати проблему, пов'язану з витоком в обладнанні, що передає паливо в ракету, але безрезультатно.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toypic.twitter.com/LgXnjCy40u — NASA (@NASA) September 3, 2022

Витік водню:

Витік водню при заправці ракети-носія SLS змусив у понеділок, 29 серпня, скасувати перший за 50 років старт місії "Артеміда-1" до Місяця.

NASA дало добро на повторну спробу, яка відбудеться сьогодні ввечері. Розповідаємо про політ, за яким стежать у всьому світі, і про те, як і де його подивитися.

Перший крок – "Артеміда-1"

Програма складається з серії з трьох місій, які будуть зростати за складністю. Сьогоднішня місія, яка отримала назву "Артеміда-1", відправить безпілотну капсулу "Оріон" в 6-тижневу подорож навколо Місяця, щоб дослідити ймовірний вплив польоту на людський організм.

Також не менш важлива ціль місії полягає в тому, щоб переконатися, що теплозахисний екран капсули зумів без проблем витримувати тертя об атмосферу при поверненні в жовтні на Землю.

Якщо політ пройде успішно, наступна місія - "Артеміда-2" – повторить програму, але вже з астронавтами на борту. А в рамках фінальної місії – "Артеміда-3" – планується висадка американських астронавтів на поверхню Місяця.

Запуск ракети NASA: трансляція

Очікували, що запуск ракети NASA до Місяця можна буде спостерігати через онлайн-трансляцію на офіційному YouTube-каналі NASA, також відомство підготувало інтерактивний сайт для відстеження місця розташування корабля.

До речі, сама трансляція вже стартувала, поки можна подивитися на саму ракету, яка готується до запуску.

Заявлялося, що попередній час старту місії – двогодинне вікно між 21:17 і 23:17 за Києвом.

Перша спроба запуску місії "Артеміс-1" зібрала на узбережжі біля Космічного центру Кеннеді понад 200 тис.осіб. Сьогоднішній запуск може зібрати ще більше до 400 тис. осіб

Раніше УНІАН розповідав, що в Канаді запропонували відправляти астронавтів на Марс лазерною "катапультою". Місцеві вчені вважають, що за допомогою революційної ідеї зможуть скоротити час у дорозі до 45 днів.

Вас також можуть зацікавити новини: