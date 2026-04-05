Вже ближче до Місяця, ніж до Землі: астронавти Artemis II втратили відлік часу у космосі

Екіпаж корабля Orion перетнув "екватор" своєї подорожі.

Астронавти NASA в межах місії Artemis II успішно подолали половину дистанції та на четвертий день польоту перебувають на відстані понад 300 тисяч кілометрів від Землі, повідомляє The New York Times.

На момент останнього оновлення даних вони вже перебувають ближче до Місяця, ніж до рідної планети. Екіпаж корабля Orion, який вони назвали Integrity, вже бачить у вікна сірий диск супутника.

"Це прекрасний краєвид. Ми бачимо все більше й більше зворотного боку, і перебувати тут – це просто неймовірне відчуття", – сказала Крістіна Кох, спеціаліст місії, під час зв’язку з центром управління польотами на Землі.

Відео дня

Зазначається, що люди вперше на власні очі бачать особливості поверхні, які не встигли помітити навіть астронавти "Аполлона".

На думку командира Ріда Вайзмана, життя в космосі повністю стирає межі часу.

"Ми чули чутки, що сьогодні насправді субота на Землі. Ми точно втратили відлік", – повідомив він.

NASA поділились додатковими знімками, зробленими з корабля, зокрема зображенням частково ближнього боку Місяця – тієї частини, що видно з землі та всіяна темними рівнинами, де колись утворювалася лава.

Відомо, що після напруженого старту третій та четвертий дні польоту пройшли у рутинних справах: тренуваннях, медоглядах та розгортанні камер для фільмування місячної поверхні. Крім того, екіпаж провів випробування ручного керування. Джеремі Хансен та Крістіна Кох маневрували кораблем за допомогою ручних контролерів, щоб інші могли роздивитися види з вікна.

Також деякі члени екіпажу вже з'єднувались зі своїми родинами. Командир місії назвав розмову зі своїми доньками "найкращим моментом у житті".

Як зазначається у планах, попереду на екіпаж чекає головне завдання: перегляд об’єктів на зворотному боці Місяця та спостереження за 53-хвилинним затемненням після сходу Землі.

Джадд Фрілінг, керівник польоту, поспілкувався з представниками ЗМІ під час екскурсії по центру управління польотами. Він зазначив, що його команда не переймається можливістю втрати зв’язку з астронавтами.

"Ми абсолютно впевнені, що закони фізики повернуть їх до нас. Ми зробимо перерву, перепочинемо, – і зустрінемо їх з іншого боку", - сказав він.

Технічні несправності

Раніше УНІАН писав, що під час місії виникли перші проблеми – зламався космічний туалет, через що астронавтам навіть довелося тимчасово користуватися резервними пакетами.

Потім з’явився ще один збій – у командира не працювала пошта на бортовому комп’ютері, а також були проблеми з програмним забезпеченням.Зокрема, не відкривалися додатки Microsoft Outlook, і довелося підключати фахівців із Землі.

