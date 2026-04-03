Проблеми не тільки з туалетом: у екіпажу Artemis II виник новий несподіваний збій

Командир місії не зміг відкрити додаток електронної пошти.

У екіпажу космічного корабля "Оріон" місії Artemis II виникла ще одна несподівана перешкода – проблеми з доступом до електронної пошти. Про це пише TechCrunch.

Зазначається, що в перший із десяти запланованих днів польоту командир місії Artemis II Рід Вайзман помітив, що жоден із двох екземплярів програми Microsoft Outlook, встановлених на його портативному ПК Microsoft Surface Pro, не працює. Також у нього виникли проблеми з програмним забезпеченням Optimus.

"Бачу, що у мене два Microsoft Outlook і жоден не працює. Якщо ви захочете віддалено підключитися і перевірити Optimus та обидві копії Outlook, було б чудово", – сказав астронавт Центру управління польотами (ЦУП).

Приблизно через годину ЦПУ повідомив, що ці проблеми вдалося вирішити. Додаток Microsoft Outlook знову почав працювати в режимі офлайн.

У виданні зазначили, що наявність Microsoft Outlook у комунікаційній системі космічного корабля є стандартною частиною так званого програмного забезпечення класу Commercial Off-The-Shelf (COTS), яке астронавти використовують у повсякденній роботі. Сам корабель і ключові системи польоту працюють на спеціалізованому програмному забезпеченні.

Проблеми з туалетом на "Оріоні"

Нагадаємо, що під час перебування на орбіті Землі екіпаж Artemis II повідомив наземній команді про несправність туалету. Астронавти помітили миготливий індикатор помилки, який заступник адміністратора NASA Аміт Кшатрія під час прес-конференції назвав "проблемою з контролером".

У місії Artemis II вирішили забезпечити більш комфортні умови. У капсулі "Оріон" встановлено спеціалізований туалет під назвою "Універсальна система управління відходами" (Universal Waste Management System). Це перший випадок, коли на місії в далекий космос встановлено повноцінний туалет.

Вас також можуть зацікавити новини: