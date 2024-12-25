Дослідники виявили в єгипетській мумії перші докази поширення бубонної чуми за межами Європи та Азії.

Єгипетська мумія показала, що бубонна чума поширилася в Північній Африці за тисячі років до того, як почала тероризувати Європу.

Учені досліджували єгипетську мумію з музею в Турині і виявили, що людина померла 3290 років тому від однієї з найстрашніших хвороб в історії людства - бубонної чуми, пише Interesting Engineering. Це говорить про те, що її присутність на планеті набагато давніша, ніж вважалося.

Крім того, до цього не було жодних фізичних доказів, які б вказували на присутність смертоносної бактерії за межами Європи та Азії. Тепер же результати дослідження мумії з Турина проливають нове світло на хворобу в Північній Африці та допомагають прояснити наукові гіпотези про те, як вона поширювалася з часом.

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Як додають автори дослідження, палеогенетичний аналіз припускає, що існування бубонної чуми простягається ще далі - до неолітичного періоду.

Зазначається, що неясні свідчення цієї хвороби з'явилися в Стародавньому Єгипті, у 3500-річному медичному тексті, в якому описуються "кам'янисті" ознаки: опухлі бубони, що сочаться гноєм і кров'ю. Однак, не знаходилося жодної мумії, яка могла б підтвердити ці письмові згадки. А ось мумія з Турина містила явні сліди бактерії чуми. Вчені з'ясували, що в тієї людини хвороба поширилася на кісткову тканину та кишківник.

Дослідники зібрали достатньо даних про бліх, господарів бактерії, щоб припустити, що спалахи чуми могли статися вздовж Нілу. Але цей здогад вони не могли підкріпити фактами. Тепер же вони можуть вказати на туринську мумію, яка доводить, що чума вражала людей за тисячі років до свого нападу на Європу.

Інші новини науки

Улітку стало відомо, що археологи виявили в Скандинавії свідоцтва найдавнішої епідемії чуми. Дослідження, засноване на ДНК, отриманій із людських кісток і зубів, витягнутих зі стародавніх поховань у Скандинавії, припускає, що причиною неолітичного занепаду могла стати чума.

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