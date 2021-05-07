Експерти прогнозують, що ракета впаде в Азії / фото NASA
Некерована ступінь китайської ракети-носія може впасти в Азії вже завтра. 8 травня.
Про це випливає з прогнозу ВПС США, опублікованого на спеціалізованому каналі Space Track у Twitter.
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Згідно з розрахунками, 22-тонне космічне сміття може впасти на території Туркменістану. Точні координати: 38.1 градуса широти, 62.5 градуса довготи.
Також приблизний час - 8 травня 23:13 UTC (02:13 за Києвом - УНІАН).
Некерована Китайська ракета падає на Землю: що відомо
- 29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5b ("Чанчжен-5В") масою 22 тонни.
- Головна ступінь також вийшла на орбіту і повільно і непередбачувано повертається на Землю.
- За прогнозами, ракета може впасти на Землю в період з 8 по 10 травня. За цей дводенний період вона здійснить кругосвітню подорож 30 разів.
- Ракета падає на Землю зі швидкістю близько 29000 кілометрів на годину.
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