За попередніми даними, ракета може впасти в Азії.

Некерована ступінь китайської ракети-носія може впасти в Азії вже завтра. 8 травня.

Про це випливає з прогнозу ВПС США, опублікованого на спеціалізованому каналі Space Track у Twitter.

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Згідно з розрахунками, 22-тонне космічне сміття може впасти на території Туркменістану. Точні координати: 38.1 градуса широти, 62.5 градуса довготи.

Також приблизний час - 8 травня 23:13 UTC (02:13 за Києвом - УНІАН).

Некерована Китайська ракета падає на Землю: що відомо

29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5b ("Чанчжен-5В") масою 22 тонни.

Головна ступінь також вийшла на орбіту і повільно і непередбачувано повертається на Землю.

За прогнозами, ракета може впасти на Землю в період з 8 по 10 травня. За цей дводенний період вона здійснить кругосвітню подорож 30 разів.

Ракета падає на Землю зі швидкістю близько 29000 кілометрів на годину.

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Автор: Катерина Лиманська