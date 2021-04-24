Науковці з Техаського університету A&M виявили новий штам коронавірусу "BV-1", який невразливий для деяких нейтралізуючих антитіл.
Про це пише 24 канал з посиланням на MedicalXpress.
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Попри те, що такий варіант COVID-19 виявили наразі тільки в однієї людини з легкими симптомами, вчені повідомили, що вірус містить генетичні маркери, які сприяють швидкому поширенню та важким наслідкам для організму.
Вперше BV-1 виявили в американського студента з Техасу в рамках університетської програми тестування COVID-19.
Інфікований отримав позитивний результат 5 березня. Через 20 днів тест також підтвердив наявність вірусу, що може свідчити про більшу тривалість хвороби. Негативний результат на наявність вірусу студент отримав 9 квітня.
Відзначено, що інші дослідження підтвердили, що кілька нейтралізуючих антитіл неефективні для інших варіантів COVID-19 з тими ж генетичними маркерами, що й BV-1.
Експерти з Техасу вже повідомили відповідну інформацію про послідовність геному BV-1 в глобальну базу геномних даних вірусів грипу і коронавірусу GISAID.
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