Нові дані досліджень можуть розкрити справжнє походження людини

Нещодавно виявлені скам'янілості в Касабланці, Марокко, можуть дати важливі відомості про еволюцію Homo sapiens. Про це пише Indian Defence Review.

Відзначається, що датовані приблизно 773 000 років тому, ці останки дозволяють зазирнути в період, що передував розділенню ліній, які в кінцевому підсумку привели до появи сучасних людей, неандертальців і денисівців.

Результати, опубліковані в журналі Nature, припускають, що скам'янілості з печери "Гомініди" в кар'єрі Томаса I є ключовим моментом у розвитку нашого виду. Хоча вони, можливо, і не є прямими предками Homo sapiens, останки надають важливі докази того, що ранні гомініни жили на межі еволюційної розбіжності.

Короткий огляд стародавніх людей

Розташований в південно-західній частині Касабланки кар'єр Томаса I довгий час був центром археологічних досліджень раннього людського життя. Нові скам'янілості були виявлені в печері Гротт-а-Гомінідес, яка виявилася багатим джерелом скам'янілостей плейстоцену. Протягом трьох десятиліть дослідники ретельно розкопували це місце, виявивши складний шар відкладень, що зберіг стародавні людські останки з дивовижною деталізацією. Останні знахідки, включаючи щелепні кістки, хребці і зуби дорослих і дітей, датуються приблизно 773 000 років тому, що відповідає критичній точці в еволюції людини.

Цікаво, що цей період знаменує собою кінець геомагнітної інверсії Матуами-Брюнхеса, зсуву магнітного поля Землі, що стався близько 773 000 років тому. Завдяки магнітостратиграфії відкладень з високою роздільною здатністю вчені змогли точно визначити хронологію цих скам'янілостей, запропонувавши одне з найточніших датування для африканських плейстоценових гомінінів.

На думку групи дослідників під керівництвом Жана-Жака Хубліна з Інституту еволюційної антропології ім. Макса Планка, скам'янілості, ймовірно, належать популяції, що знаходиться біля витоків лінії Homo sapiens.

Поєднання примітивних і сучасних рис

Важливо, що скам'янілості, виявлені в Марокко, демонструють поєднання архаїчних і більш сучасних характеристик. Наприклад, нижні щелепи, знайдені на цьому місці, нагадують щелепи Homo erectus з довгою, вузькою формою і скошеним підборіддям, але також демонструють риси, що спостерігаються у більш пізніх видів, таких як Homo sapiens. Зуби, з іншого боку, більше схожі на зуби сучасних людей і неандертальців, що передбачає тісний зв'язок з еволюційною гілкою, яка в кінцевому підсумку привела до Homo sapiens.

Меттью Скіннер, один з дослідників, які брали участь у дослідженні, відзначив важливість мікрокомп'ютерної томографії для аналізу внутрішньої структури зубів.

За словами Шарі Бейлі, аналіз зубів показав, що, хоча марокканські скам'янілості мали деякі спільні риси з Homo antecessor, вони відрізнялися за рядом ознак, що вказує на їх приналежність до окремої лінії розвитку.

Еволюційний перехресток: Африка чи Євразія

Відзначається, що скам'янілості з печери "Гомініди" спростовують попередні теорії, які припускали, що останній спільний предок Homo sapiens, неандертальців і денисівців міг виникнути в Євразії. У статті сказано:

"Хоча скам'янілості з таких місць, як Гран-Доліна в Іспанії, пропонувалися як потенційні кандидати на роль цього предка, нові марокканські скам'янілості переконливо підтверджують африканське походження сучасних людей".

Денис Гераадс, відомий палеонтолог, підкреслив, що це відкриття підкріплює аргумент про те, що Сахара не була постійним бар'єром між Північною Африкою та рештою континенту. Викопні свідчення вказують на те, що періодично відкривалися екологічні коридори, що дозволяли обмінюватися видами між Північною Африкою і саванами на півдні.

Жан-Жак Юблін також зазначив, що відкриття цих викопних свідчень узгоджується з розумінням глибокого африканського походження Homo sapiens, підтверджуючи ідею про те, що наш вид виник в Африці, перш ніж розселитися по інших частинах світу.

Важливо, що марокканські викопні заповнюють істотну прогалину в хронології еволюції людини, допомагаючи уточнити розуміння того, як Homo sapiens відокремився від інших гомінінів. Викопні з Грот-а-Гомінідес представляють собою популяцію, яка еволюціонувала безпосередньо перед появою останнього спільного предка Homo sapiens, неандертальців і денисівців, надаючи цінні відомості про ранні етапи еволюції людини.

