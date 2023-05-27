Японцям майже вдалося посадити на Місяці перший приватний космічний апарат, але одна помилка все зіпсувала.

На Місяці розбився при посадці приватний космічний корабель Hakuto-R, створений в Японії. Все через помилку бортового комп'ютера, який заплутався в орієнтації на краю місячного кратера, пише Space.com.

Сама аварія трапилася ще 25 квітня. Місяць по тому представники компанії Ispace, яка побудувала апарат, розповіли на брифінгу, як все сталося.

За їхніми словами, бортовий комп'ютер посадкового модуля проігнорував фактичні показники датчиків висоти, вважаючи їх помилковими, і спробував здійснити посадку на основі закладених розрахунків і очікуваної висоти в точці посадки. В результаті апарат "зустрівся" з місячною поверхнею дещо раніше, ніж це припускав бортовий комп'ютер.

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Творці апарату визнали, що недостатньо врахували топографію місцевості в посадковій зоні, що і стало непрямою причиною аварії. А помилка з топографією викликана тим, що місце посадки було змінено всього за кілька місяців до старту місії і не було вивчено досить точно.

Посадковий модуль, запущений в грудні 2022 року на ракеті SpaceX Falcon 9, повинен був приземлитися 26 квітня на дно кратера Атлас шириною 87 км в районі Маре Фрігоріс ("Море холоду") на ближній стороні Місяця. У разі успіху Hakuto-R став би першим приватним апаратом, який здійснив посадку на Місяці. Поки такі місії вдавалися тільки державним космічним агентствам США, Китаю та Росії.

В Ispace запевнили, що нинішня невдача не зупинить їх від реалізації другої і третьої місій, які заплановані на 2024 і 2025 роки відповідно.

"Тепер ми змогли виявити проблему під час посадки і отримали дуже чітке уявлення про те, як поліпшити наші майбутні місії", — заявив голова компанії Такеші Хакамада.

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