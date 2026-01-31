Над сплячим супервулканом в США піднявся величезний масив території, - вчені

Потенційно цей вулкан може знищити цивілізацію, але геологи кажуть, що це навряд чи станеться за нашого віку.

Єллоустоунський національний парк в США, відомий в першу чергу своїми гейзерами та термальними джерелами, знову привернув увагу учених. Про дещо тривожну знахідку повідомляє Oregon Live.

Єллоустоун може похвалитися мальовничими каньйонами, озерами, лісами та величезною популяцією диких тварин. Але його геологічні дива - це все ж головна "фішка". На думку вчених, увесь парк представляє собою найбільший супервулкан світу, що наразі перебуває у "сплячці", але потенційно може пробудитися та почати катастрофічне виверження.

Нещодавно геологи зафіксували гігантську опуклість на північному краю кальдери Єллоустоун, що свідчить про перманентну вулканічну активність в національному парку. Геологи називають цей тип опуклості "вулканічним підняттям". Часто це спричинено рухом магми або газу під землею.

Аномалія підняття Норріса, яка вперше з'явилася поблизу басейну гейзерів Норріс у 1996 році, зникла після 2004 року. У липні 2025 року підняття Норріса повернулося – і тепер воно за площею має розміри великого міста.

"Його розмір приблизно 30 км у поперечнику, це "розмір Чикаго", – розповів газеті Cowboy State Daily Майкл Поланд, науковець Єллоустонської вулканічної обсерваторії.

У щомісячному оновленні Геологічної служби США від 2 січня вчені зазначили, що "вимірювання вказують на незначне підняття вздовж північного краю кальдери, яке, схоже, почалося в липні". Підняття між липнем і вереснем склало майже 2 сантиметри. Такий зсув неможливо помітити неозброєним оком, але його зафіксували GPS-станції та інтерферометричний радіолокатор.

Вчені намагаютьсяя заспокоїти пересічних американців, запевняючи, що підняття такого величезного шматка території - це зовсім не обов'язково означає, що днями там відкриється портал до пекла.

"Чи це ознака майбутнього виверження чи якоїсь іншої небезпеки? Ні. Швидше, це ще один приклад динамічної природи Єллоустоуна та того, що ми можемо дізнатися про характеристики надр за допомогою нового покоління чутливих інструментів моніторингу", – каже Поланд.

Міфи про "неминуче" супервиверження в Єллоустоуні циркулюють в інтернеті роками. Однак геологічна служба США запевняє, що ймовірність такої події в найближчий час насправді є мізерною.

