В англійському покинутому кар’єрі, де колись видобували вапняк для будівництва автомагістралі М5, нині створюють підводне майбутнє для людини, пише The Telegraph.

Відомо, що поблизу міста Чепстоу розташований центр DEEP Campus – експериментальна база програми, що має на меті навчити дайверів жити під водою до тижня безперервно.

Вже з кінця цього року там готуватимуть команди для місій у підводних модулях, які планують розміщувати на глибині від 50 до 200 метрів у різних морях світу. У перспективі це будуть з’єднані між собою капсули з комфортними умовами – фактично підводні "готелі" з кухнями, ванними кімнатами та науковими лабораторіями.

Ідея жити під водою, спостерігаючи морське життя крізь ілюмінатор, може стати реальністю для науковців, які зараз змушені регулярно повертатися на поверхню. Водночас керівництво проєкту наголошує: це не просто фантазія у стилі Жуля Верна, а ініціатива з практичними цілями.

Окрім дослідження океану, технологія може мати медичні застосування – зокрема для пацієнтів, що страждають на суші. Очікується також прогрес у морській біології та відновленні коралових рифів, які страждають від потепління океану.

Під час п’ятиденних місій насиченого занурення вчені зможуть працювати під водою до 30 годин – це те, що за звичайних умов зайняло б цілий місяць. Керівниця наукового напряму DEEP Доун Кернагіс вважає, що ключовою перевагою стане можливість досліджувати фізіологічні зміни організму в реальному часі без підйому на поверхню.

За її словами, раніше зразки крові чи тканин доводилося підіймати на поверхню для аналізу, що спотворювало результати через декомпресію. Нові підводні лабораторії дозволять уникнути цього і можуть стати проривом одразу в кількох наукових сферах.

"Отже, одна з речей, яка нас дуже радує, – це можливість інтегрувати технології в середовище існування, зробивши його по суті підводною лабораторією. Це дійсно змінить правила гри в низці різних дисциплін", - розповіла дослідниця.

Зазначається, що дослідження також може допомогти у лікуванні пацієнтів, які проходять кисневу терапію під тиском. Йдеться про людей з ішемічними ушкодженнями, отруєнням чадним газом, важкими пораненнями або наслідками опромінення. Крім того, це дасть нові знання для лікування критично хворих пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Як зазначає Кернагіс, досвід перебування людей в екстремальних умовах – від високогір’я до місій на Міжнародній космічній станції – вже неодноразово допомагав медицині, і підводні дослідження можуть дати аналогічний ефект.

Перший пілотний підводний модуль Vanguard, розрахований на чотирьох осіб, мають запустити вже цього року. Він буде з’єднаний із буєм на поверхні, який забезпечуватиме екіпаж повітрям, електроенергією та зв’язком. Дайвери потраплятимуть усередину через так званий "місячний басейн" – отвір у нижній частині капсули.

Сам центр DEEP розташований на території колишнього Національного центру дайвінгу, який придбали три роки тому. Кар’єр із глибиною до 80 метрів є найглибшою внутрішньою водоймою Англії та прихований серед сільської місцевості поблизу гирла річки Северн.

Тут уже створено прототип майбутнього підводного модуля Sentinel – більш масштабної системи, яку планують розгорнути після тестування Vanguard. У перспективі такі станції працюватимуть постійно, із ротаційними екіпажами.

До команди DEEP входять фахівці з досвідом роботи в нафтогазовій галузі. Водночас генеральний директор компанії Денніс Нельсон підкреслює: головна мета – "демократизувати" доступ до глибин океану, зробивши його доступним не лише для заможних клієнтів, а й для науковців.

За його словами, людство значно більше уваги приділяло дослідженню космосу, ніж океанів, хоча близько 70% їх досі залишаються невивченими. Особливо це стосується так званої "сліпої зони" на глибині 50–200 метрів. > Sofia: Такий підхід різко контрастує з катастрофою компанії OceanGate у 2023 році, коли під час занурення до уламків затонулого "Титаніка" загинув екіпаж батискафа Titan.

"Усі п'ятеро людей на борту експериментального вуглецевого підводного апарата Titan, включаючи двох мультимільйонерів, загинули, коли він вибухнув від надзвичайного тиску", - йдеться у матеріалі.

DEEP наголошують, що рухаються поступово та приділяють першочергову увагу безпеці.

У найближчі місяці також планують відкрити перший у північній півкулі центр підготовки для насиченого дайвінгу. Там відтворюватимуть умови, у яких дайвери житимуть і працюватимуть під водою, не повертаючись до нормального атмосферного тиску протягом усього періоду тренувань.

Кернагіс порівнює це з роботою Джейн Гудолл, яка занурилася у середовище приматів, замість коротких спостережень. Постійна присутність під водою дозволить збирати дані протягом тривалого часу та краще розуміти зміни екосистем упродовж доби.

