У піраміді Хеопса виявили величезну приховану камеру: ніхто не розуміє, для чого вона потрібна

За однією з теорій, це могла бути погребальна камера фараона Хеопса.

Три незалежні групи фізиків, використовуючи три різні технології виявлення, підтвердили існування великої порожнини, запечатаної всередині Великої піраміди Гізи приблизно 4500 років тому. Як пише DailyGalaxy, простір розташований безпосередньо над Великою галереєю піраміди і має довжину не менше 40 метрів, при цьому він являє собою єдину безперервну ділянку, а не скупчення дрібніших порожнин.

Як фізики сканували піраміду

Місія ScanPyramids використовувала метод мюонної радіографії для отримання зображень внутрішньої частини піраміди. Японські дослідники встановили детектори на основі ядерної емульсійної плівки всередині Камери Цариці. Французькі фізики встановили газодетекторні телескопи на північній зовнішній стороні піраміди.

У результаті всі три групи, працюючи незалежно з різними приладами, виявили одну й ту саму порожнину в одному й тому самому місці.

Призначення невідоме

Велика порожнина, за оцінками, має висоту близько восьми метрів, ширину два метри і довжину не менше 40 метрів, і розташована приблизно в 20 метрах над рівнем землі. Її поперечний переріз дуже точно повторює переріз Великої галереї, розташованої нижче, яка простягається на 47 метрів і має висоту 8,6 метра.

Кейт Спенс, археолог з Кембриджського університету, розповіла National Geographic, що згідно з однією з теорій, це міг бути внутрішній будівельний пандус. Дах Камери Царя укріплений масивними гранітними балками, і пандус був би корисний для підйому цих блоків на місце. Після будівництва такий пандус міг бути залишений відкритим або вільно заповнений щебенем.

Деякі дослідники висунули припущення, що цей простір може бути прихованою похоронною камерою фараона Хеопса, мумія якого так і не була знайдена, а його саркофаг у Камері Царя виявився порожнім. Жодна з теорій не підтверджена, і фізичного доступу до цього прихованого простору поки що немає.

Друга структура і запечатані двері

Велика порожнина була не єдиною структурою, виявленою проектом ScanPyramids. Окремий, менший коридор було виявлено за кам'яною кладкою на північній стороні піраміди, на висоті між 17 і 23 метрами над рівнем землі. У лютому 2023 року дослідники ввели ендоскоп у цей прохід і отримали перші прямі зображення зсередини.

Також зовсім недавно єгиптолог Захі Хавасс оголосив про виявлення коридору довжиною близько 30 метрів у глибині споруди, до якого дісталися дистанційно керовані роботи, оснащені камерами. Роботи досягли запечатаних кам'яних дверей у кінці проходу. Хавасс зазначив, що те, що знаходиться за ними, імовірно, буде розкрито у 2026 році.

Раніше вчені заявили, що Велика піраміда могла бути побудована зсередини назовні, починаючи з внутрішнього ядра і використовуючи приховані системи шківів для підйому каменів у міру зростання споруди. Це пояснює, як камені вагою до 60 тонн були підняті на сотні метрів всього за два десятиліття.

Вас також можуть зацікавити новини: