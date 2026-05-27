Росія вимагає від Euroclear $252 млрд за рішенням Московського суду

Московський арбітражний суд підтримав вимогу Центрального банку РФ щодо негайного виконання рішення проти бельгійської клірингової системи Euroclear. Російська сторона вимагає компенсацію за замороження російських активів у Європі на суму 18,17 трлн рублів – це приблизно $252 млрд, пише Reuters.

Позов став відповіддю Кремля на рішення ЄС використовувати прибутки від заморожених російських активів для підтримки України. Ще 15 травня російський суд задовольнив вимоги Центробанку РФ щодо відшкодування збитків.

Втім, ключова проблема для Москви полягає у тому, що російські судові рішення не мають юридичної сили на території Євросоюзу. Європейське законодавство прямо захищає Euroclear від відповідальності за виконання санкційного режиму ЄС.

Через це рішення російського суду наразі виглядає радше політичним та символічним кроком, аніж реальним механізмом повернення коштів.

Водночас у РФ теоретично можуть спробувати шукати активи Euroclear у так званих "дружніх" юрисдикціях – зокрема в Китаї, ОАЕ чи Казахстані – для потенційного арешту або тиску.

У Euroclear уже розкритикували процес, заявивши про порушення права на захист. Юристи компанії наголосили, що слухання було призначене лише за два дні, а повний текст рішення досі не опублікований.

Слід зазначити, що після початку повномасштабної війни країни Заходу заморозили близько 300 млрд євро російських резервів, і приблизно дві третини цих коштів перебувають саме в системі Euroclear.

Спроби тиску на Euroclear

Нагадаємо, у грудні Financial Times повідомив, що бельгійський депозитарій Euroclear, де зберігається левова частка заморожених російських активів, стикнувся з проблемою зниження кредитного рейтингу від американського агентства Fitch через наміри вивільнити кошти під репараційний кредит для України.

В останньому звіті депозитарію зазначалось, що вже у липні 2026 року Euroclear планує виплатити Україні черговий платіж з прибутків від заморожених російських активів у розмірі 1,4 млрд євро. У першому кварталі 2026 року Euroclear виділив 744 мільйони євро як непередбачений внесок від чистого прибутку із заморожених російських активів у фонд підтримки України.

