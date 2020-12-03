Скелета рідкісного шаблезубого тигра, який блукав північчю США близько 37 мільйонів років тому, виставили на аукціон у Швейцарії.
Про це повідомляє Reuters.
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Аукціонний будинок Piguet хоче за лот близько 65-90 тисяч доларів.
Рештки гоплофонеуса знайшли у Південній Дакоті вагою 160 кг, який полював на коней і невеликих носорогів. Кістки з давньої епохи збереглися у майже ідеальному стані – на 90%.
Організатори торгів називають тигра найкращим експонатом і сподіваються виручити за нього непогані гроші.
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