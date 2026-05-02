Китай офіційно 'скасував' санкції США щодо своїх нафтових гігантів, – Bloomberg

Санкції передбачають заморожування активів великих компаній та заборону на укладення угод.

У Китаї заборонили своїм компаніям дотримуватися санкцій США щодо п'яти китайських нафтопереробних заводів, пов'язаних з торгівлею іранською нафтою. Як пише Bloomberg, це стало жорстким кроком, спрямованим на пом'якшення наслідків санкцій.

Внаслідок санкцій нафтопереробні підприємства, включаючи компанію Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., щодо якої минулого місяця були введені санкції, та кілька інших приватних переробних компаній, зіткнулися із заморожуванням активів та заборонами на угоди.

У суботу, 2 травня, міністерство торгівлі Китаю опублікувало заяву, в якій йдеться про те, що заходи США "незаконно обмежують нормальну торгівлю з третіми країнами та порушують міжнародні норми". У безпрецедентному кроці міністерство видало наказ, "що забороняє визнання, забезпечення дотримання та виконання санкцій, спрямованих проти п'яти компаній".

"Уряд Китаю послідовно виступає проти односторонніх санкцій, не санкціонованих Організацією Об'єднаних Націй і таких, що не мають підстав у міжнародному праві", – йдеться в заяві відомства.

Санкції США проти іранської нафти

Нагадаємо, що у своєму прагненні обмежити торгівлю Ірану США оголосили про санкції проти китайського нафтопереробного заводу Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery – одного з найбільших покупців іранської нафти. Також значну частину іранської нафти купують маловідомі заводи в Китаї. У США заявляють, що ці заходи спрямовані на скорочення доходів Ірану.

Також США ввели і підтримують морську блокаду Ірану. Спостерігачі відзначають, що багато танкерів Ірану не можуть подолати блокаду і скупчуються в районі Перської затоки. Ймовірно, це стало причиною скорочення видобутку нафти в Ірані.

