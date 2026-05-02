Названо 5 автомобілів, які найбільше страждають від іржі

Експерти склали список надійних з виду пікапів, які насправді мають "паперовий" захист від корозії.

Найпотужніший автомобіль може стати непридатним для використання через "руду хворобу", яка з’їдає раму та підвіску. Часто іржа з’являється в місцях, куди водії навіть не заглядають, поки пошкодження не стає критичним, пише видання SlashGear.

Основними причинами швидкого руйнування металу є тонке заводське покриття, дешеві матеріали та помилки в конструкції, які затримують вологу всередині вузлів.

Toyota Tacoma

Ця модель вважається однією з найнадійніших, проте іржа рами стала її "прокляттям". Проблема була настільки масовою, що компанії довелося виділити 3,4 мільярда доларів на врегулювання претензій.

"Близько 813 000 Tacoma були перевірені, оброблені й в багатьох випадках повернені власникам з абсолютно новими рамами безплатно", – зазначає ЗМІ.

На думку експертів, перед покупкою вживаної Tacoma слід ретельно перевіряти рік випуску, інакше заміна рами може обійтися у близько 600 тисяч гривень.

Ford F-150

Найпопулярніша вантажівка Америки теж потрапила в антирейтинг. Хоча сучасні моделі мають алюмінієвий кузов, сталеві деталі під ним виявилися дуже вразливими. За наявними даними, водії почали скаржитися на корозію диференціалів та карданних валів на майже нових машинах.

Один із власників помітив руді плями вже через 60 кілометрів після покупки, а інший – після 4800 кілометрів пробігу.

Chevrolet Silverado 1500

У випадку з цією моделлю проблема криється в невдалому восковому покритті рами. Через погану підготовку металу на заводі цей шар починає відшаровуватися, відкриваючи шлях волозі та солі.

Зафіксовані випадки, коли машина, розрахована на 480 тисяч кілометрів служби, починала активно гнити вже після 41 тисячі кілометрів.

Dodge Ram 1500

Вантажівки Ram борються з корозією ще з початку 2000-х. За наявними даними, особливо критичним був 2006 рік. Через іржу кронштейнів паливних баків компанії довелося відкликати близько 300 000 одиниць авто.

Як кажуть фахівці, антикорозійна обробка для власників Ram стала обов’язковим ритуалом одразу після виїзду з салону.

Nissan Frontier

Ця модель потрапила в центр скандалу, коли в одного із власників рама просто тріснула навпіл під час буксирування.

На думку експертів, конструкція авто має "пастки для вологи", де непомітно з’являються тріщини. За наявними даними, проблема може стосуватися майже 200 тисяч машин по всьому світу. Попри випадки, коли кузов буквально розламувався між кабіною та платформою, виробник так і не оголосив повного відкликання.

Авторинок України

Нагадаємо, раніше був названий найпопулярніший автомобіль в Україні. Минулий місяць став успішним для українських автодилерів: громадяни придбали приблизно 6,2 тисячі нових легковиків. Цей показник на 3% кращий за результати квітня 2025 року. Якщо ж порівнювати з березнем 2026 року, то інтерес покупців до свіжого автопрому зріс ще відчутніше – на 5%.

Вас також можуть зацікавити новини: