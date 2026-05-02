Після 'перемоги' над Іраном Трамп думає про ще одну війну, - Politico

Поки що Білий дім сподівається, що все вдасться вирішити дипломатичними методами.

Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про "завершення" війни з Іраном, який він вважає розгромленим. Тепер в Білому домі розглядають потенційну можливість військової операції проти Куби, пише Politico.

Як зазначає видання, адміністрація Трампа активно тисне на кубинський режим за допомогою енергетичної блокади та розширених санкцій, водночас ведучи переговори з Гаваною. При цьому Вашингтон розглядає різні варіанти впливу на ситуацію на острові, включаючи жорсткіші заходи.

"Людина, знайома з думкою адміністрації Трампа, сказала, що там розглядають "кінетичну силу", тобто військові варіанти, на Кубі, але акцент залишається на дипломатії та переконанні режиму внести різні зміни, особливо в економічній сфері", - йдеться у публікації.

Адміністрація Трампа вже запровадила нові санкції проти тих, хто причетний до репресій на Кубі та загроз національній безпеці США. Водночас Трамп та високопосадовці, включно з держсекретарем Марко Рубіо, сигналізують, що певна угода щодо економічних реформ могла б їх задовольнити на поточному етапі.

Видання підкреслює, що США намагаються поєднувати тиск із можливістю діалогу. Куба стикається з серйозними труднощами через перебої з енергопостачанням, які порушують роботу транспорту, системи охорони здоров’я, водопостачання та забезпечення продовольством.

"Відчувається, що клапан прорве рано чи пізно", - заявив співрозмовник Politico.

Адміністрація Трампа вимагає від кубинського уряду, зокрема, приватизації державних підприємств, залучення іноземних інвестицій, покращення доступу до інтернету та зобов’язань щодо закупівель американської енергії. Білий дім сигналізує, що повна зміна режиму на острові може бути відкладена на користь поступових економічних трансформацій.

Ситуація довкола Куби

Як писав УНІАН, останніми місяцями адміністрація Трампа різко посилила тиск на Кубу, зокрема через нафтові санкції та погрози новими економічними заходами. У січні Трамп оголосив надзвичайний стан щодо Куби та заявив, що острів становить "незвичайну та надзвичайну загрозу" для національної безпеки США. Вашингтон також пригрозив митами будь-яким країнам, які постачають нафту до Куби, що спричинило серйозні перебої з пальним і навіть тимчасове припинення російських авіарейсів на острів.

Трамп також зробив низку гучних заяв щодо майбутнього Куби. Зокрема, він заговорив про можливість "дружнього поглинання" країни, заявивши, що кубинська влада веде переговори зі США через критичну ситуацію в економіці. Держсекретар США Марко Рубіо, за словами Трампа, працює над кубинським питанням "на дуже високому рівні". Раніше Рубіо також натякав, що Вашингтон не виключає зміни режиму на острові.

Наслідком американського тиску стали масштабні проблеми всередині Куби: дефіцит палива, перебої з електроенергією та погіршення гуманітарної ситуації. У березні на острові без світла залишилися близько 10 мільйонів людей, а кубинська влада прямо пов’язала енергетичний колапс із нафтовою блокадою США.

