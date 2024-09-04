Уперше дослідники пов'язали кількість срібла, похованого в морських відкладеннях, з антропогенною зміною клімату.

Глобальне потепління ховає величезні обсяги срібла під Південно-Китайським морем - і те саме може відбуватися в усьому світовому океані, кажуть учені.

Кількість срібла, похованого в морських відкладеннях біля узбережжя В'єтнаму, різко зросла з 1850 року, показує нове дослідження. Це збігається з початком промислової революції, коли люди почали викидати парникові гази в атмосферу у великих масштабах.

Це перший раз, коли дослідження виявило можливий зв'язок між циклами срібла в океані та глобальним потеплінням, повідомив Live Science провідний автор дослідження Ліцян Сюй, доцент кафедри наук про Землю в Технологічному університеті Хефей у Китаї. Відкриття вказує на те, що глобальне потепління може мати невідомі наслідки і для інших мікроелементів, сказав Сюй. Мікроелементи - це такі елементи, як кобальт, цинк і залізо, які присутні в крихітних кількостях у навколишньому середовищі, але можуть слугувати важливими мікроелементами для життя.

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Як і інші елементи, срібло бере свій початок на суші і потрапляє в океани в основному через вивітрювання, коли дощова вода вимиває елементи з гірських порід і переносить їх у річки.

Певні регіони океану збагачені сріблом через рясний річковий стік, атмосферний пил, викиди людини та гідротермальні джерела. Срібло у своїй іонній формі (Ag+) токсичне для морських істот, сказав Сюй, але дуже мало відомо про те, як воно взаємодіє з ширшими океанічними екосистемами.

Щоб дізнатися більше про те, як срібло поводиться в морському середовищі, Сюй і його колеги проаналізували керн осаду із зони апвеллінгу у В'єтнамі в східній частині Південно-Китайського моря. Зони апвеллінгу - це прибережні регіони, де холодна вода піднімається з дна моря, піднімаючи поживні речовини з глибини, які підтримують багаті поверхневі екосистеми.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Geophysical Research Letters, керн був розділений на дві зони. Концентрація срібла знизилася від основи керна, що датується приблизно 1200 р. до н. е., до приблизно 7 сантиметрів від вершини. Але верхній кінець керна показав зовсім іншу тенденцію.

"Поховання [срібла] за останні 3200 років показує різке збільшення близько 1850 року", - написали дослідники в дослідженні. Час "узгоджується з даними про атмосферний CO2", - додали вони, припускаючи, що зміна клімату прискорює поховання срібла в деяких морських відкладеннях.

Згідно з дослідженням, концентрація срібла в областях апвеллінгу, як правило, висока, особливо в областях, де люди додають більше срібла в суміш через промисловість і забруднення. До таких областей належать прибережні райони Массачусетса і затоки Сан-Франциско, які дослідники раніше охрестили "срібним естуарієм".

Рівні срібла біля узбережжя В'єтнаму були природно високими і схожі на рівні, раніше зареєстровані в областях апвеллінгу біля берегів Канади, Мексики, Перу і Чилі, сказав Сюй. "Однак ці дослідження не пов'язують високі концентрації з глобальним потеплінням", - сказав він.

Глобальне потепління підвищує температуру води і прибережні вітри, що в сукупності збільшує інтенсивність апвеллінгу. Це призводить до того, що на поверхню піднімається більше поживних речовин, збільшуючи велику кількість водоростей, які живлять весь харчовий ланцюжок. Високий рівень розчиненого срібла в цих регіонах може означати, що організми поглинають більше срібла, ніж в інших місцях. Коли вони в кінцевому підсумку вмирають і тонуть, це срібло падає на морське дно.

"Срібло потрапляє у відкладення разом з органічними речовинами", - сказав Сюй. "Багато апвеллінгів посилюються внаслідок глобального потепління, і ми вважаємо, що вміст срібла у відкладеннях усіх цих областей збільшується".

Автори огляду мікроелементів в океані за 2021 рік погодилися, що мертві організми можуть переносити срібло на морське дно, хоча, за їхніми словами, тут можуть відігравати роль і кілька інших чинників. Наприклад, низький рівень кисню може посилювати захоплення срібла у відкладеннях за допомогою хімічних реакцій, повідомили чотири автори.

"Існують вагомі докази того, що області з низьким вмістом кисню в океані розширюються", - заявили вони. "Якщо захоплення срібла збільшується в цих областях із низьким вмістом кисню, це справді може відбуватися в ширших масштабах".

Якщо це відбувається в глобальному масштабі, це може бути проблемою, оскільки срібло може потенційно вирватися і отруїти екосистеми океану, сказав Сюй.

"Високі рівні срібла у відкладеннях мають потенціал потрапляння в морську воду", - сказав він.

Якщо срібло не вирветься назад у воду, воно зрештою знайде свій шлях на сушу, заявили автори огляду.

"Ніщо насправді не втрачається, тільки переміщується", - заявили вони.

Новини про рідкісні елементи в природі

За даними гірничодобувної компанії Rare Earths, у серці стародавнього вулкана в Норвегії розташоване найбільше в Європі родовище рідкоземельних елементів.

Компанія опублікувала звіт про родовище, в якому з'ясувалося, що в ньому є близько 8,8 мегатонн оксидів рідкоземельних елементів. Очікується, що близько 1,5 мегатонн з них становитимуть рідкоземельні магніти, які використовуються у вітряних турбінах і електромобілях.

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