Тарантули пам'ятають кожну свою дорогу до жертви: дослідження вчених

Вони не просто повзають навмання – павуки здатні приймати стратегічні рішення та вчитися на помилках.

Тарантули мають розвинену пам'ять, вміють орієнтуватися у просторі та адаптувати свою поведінку під умови довкілля, пише Earth.com.

Згідно з даними дослідження Університету Турку, ці павуки рухаються з чітко визначеною метою. Вони не блукають навмання, а подорожують до конкретних місць полювання і завжди повертаються до укриття, не гублячись. Для цього істоти використовують інформацію двох типів: внутрішню (власні рухи, відстань) та зовнішню (світло, вібрації, хімічні сигнали).

Науковці зазначають, що тарантули демонструють вражаючу гнучкість. Наприклад, види, що живуть у норах, під час засухи або повеней змінюють свої звички та лізуть на дерева. На думку дослідників, така корекція дій натякає на навчання на минулому досвіді.

Результати роботи науковців, які були опубліковані в журналі Ecology and Evolution, остаточно спростовують міф про те, що павуки керуються лише інстинктами. Експерименти в лабіринтах показали, що тарантули здатні вчитися уникати тепла чи яскравого світла, роблячи з кожним разом усе менше помилок.

"Вони можуть навчитися уникати неприємних подразників, долати складні лабіринти та запам'ятовувати просторові місця з часом", – зазначив Аліреза Замані, провідний автор дослідження.

Навіть сліпі види, що живуть у печерах, знаходять шлях додому прямим маршрутом. Як зазначається, вони покладаються на вібрації, рух повітря та шовкові сліди.

Крім того, поведінка павуків змінюється з віком: молоді особини тримаються поблизу безпечних місць, тоді як дорослі стають сміливішими дослідниками, оскільки потребують більше їжі.

