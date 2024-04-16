Свого часу Теотіуакан був одним із найбільших міст світу.

Місто Теотіуакан у період свого розквіту (у 250-600 рр. нашої ери) було одним із найбільших на планеті, маючи 100 (а за деякими даними 200) тисяч жителів. Автори нового дослідження дійшли думки, що і розквіт міста, і його занепад були спричинені потужними землетрусами.

На піку могутності Теотіуакан (що перекладається як "Місто богів") займав площу в 22 квадратних кілометри. У його центрі знаходилася так звана Цитадель - майдан, обмежений чотирма масивними пірамідами. Центральну частину комплексу становив храм Кетцалькоатля - бога Пернатого Змія.

Досі вчені не мають чіткого розуміння, чому в середині VI століття стався занепад цього чудового міста, а за століття - його повне запустіння. Археологічні знахідки вказують на масовий голод, пожежі та руйнування, але причини не зрозумілі. Популярні гіпотези - напад ворогів і масове повстання. Автори нової роботи вважають, що на розквіт і падіння міста вплинула серія великих землетрусів.

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Перший "мега-землетрус" стався в 100-150 роках нашої ери. Його сила становила орієнтовно 8-9 балів. Автори дослідження вважають, що це могло змусити людей з інших міст перебратися до Теотіуакана, почавши епоху його процвітання.

Також, на думку геологів, настільки потужні поштовхи змусили жителів тоді ще молодого міста освоїти техніку будівництва сейсмостійких будівель. Найвідоміші храми міста побудовано у формі піраміди з широкою основою - найбільш сейсмостійкої конструкції.

Наступний великий землетрус стався в період між 225 і 275 роками нашої ери. Він зміг трохи пошкодити величезні піраміди, але не зруйнував їх. А ось наступний землетрус десь між 400 і 525 роками нашої ери призвів до серйозних руйнувань міської забудови.

Автори дослідження вважають, що городян міг обурити той факт, що храми вціліли, коли житлові будинки обвалилися. Можливо, це спровокувало перші бунти.

Остаточну крапку в існуванні "Міста богів" поставив землетрус, що стався близько 600 року. І хоча археологічних даних щодо цього мало, ті, що є, говорять про серйозну катастрофу. На це, зокрема, вказує повне руйнування західних сходів храму Кетцалькоатля.

На думку дослідників, на тлі соціальної напруженості та продовольчої кризи землетрус міг стати причиною повстання, яке зі свого боку могло показати зовнішнім ворогам, що місто вразливе для нападу. Таким чином нова гіпотеза не суперечить, а доповнює вже існуючі.

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