Під пірамідою Місяця в Мексиці знайшли "вхід" до потойбічного світу

Тунель під пірамідою, ймовірно, веде до похоронної камери.

Археологи з Національного інституту антропології та історії Мексики виявили під Пірамідою Місяця в стародавньому місті Теотіуакан підземний тунель.

Ймовірно, він веде до похоронної камери. На думку вчених, він символізує потойбічний світ, передає Daily Mail.

Читайте такожУ єгипетському папірусі знайшли два псалми, що не увійшли до Біблії

Тунель розташований на глибині восьми метрів, він веде до камери довжиною 15 метрів і йде на південь. Проте вважається, що існує й інший, східний вхід. Можливо, він обвалився з часом.

Поки археологам невідомо, що є у похоронній камері. Вони вважають, що підземна система приміщень символізувала собою потойбічний світ.

Піраміда Місяця в стародавньому місті Теотіуакан – друга за величиною піраміда Мексики. Вона була побудована в 200-450 роках нашої ери й використовувалася для ритуальних церемоній на честь богині води і Місяця Чальчіутлікуе.

Раніше вчені виявили ще одну незвичайну особливість піраміди Хеопса. Згідно з останніми дослідженнями, вона побудована так, щоб ідеально фокусувати електромагнітну енергію.