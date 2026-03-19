У пустелі знайшли людські сліди, яким 120 тисяч років: чому це здивувало вчених

Стародавні сліди були виявлені у місці, де ніхто не очікував побачити докази присутності людей.

У пустелі Нефуд на території Саудівської Аравії вчені виявили людські сліди віком близько 120 тисяч років. Знахідка стала несподіванкою для науковців, адже раніше вважалося, що ранні люди уникали таких суворих і посушливих регіонів, пише Daily Galaxy.

Результати дослідження опубліковані у журналі Science Advances. У ньому йдеться, що сліди збереглися у висохлому руслі давнього озера. Дослідники встановили, що їх залишила невелика група людей, яка, ймовірно, зупинилася біля водойми, щоб напитися води та знайти їжу. У статті зазначається, що це відкриття дає рідкісну можливість зазирнути в короткий момент життя доісторичних людей.

За словами одного з авторів роботи, дослідника Меттью Стюарта з Інституту хімічної екології імені Макса Планка, такі знахідки є особливо цінними, оскільки дозволяють відтворити події, які тривали буквально кілька годин або днів.

Регіон, який колись був зеленим

Виявлені сліди свідчать про те, що нинішня пустеля колись мала зовсім інший вигляд. Як пише видання, у далекому минулому ця територія була значно вологішою, із озерами, луками та багатими водними ресурсами. На це також вказують знайдені поруч сліди тварин, зокрема слонів та бегемотів.

Археолог Майкл Петраглія з Інституту науки та історії людства імені Макса Планка зазначив, що такі умови могли зробити північну частину Аравійського півострова привабливим місцем для людей, які пересувалися між Африкою та Євразією.

Новий погляд на міграцію людей

Знахідка також змінює уявлення про маршрути переселення давніх людей. Раніше вважалося, що Аравійський півострів відігравав другорядну роль у розселенні людства через складні кліматичні умови. Однак нові дані свідчать, що регіон був важливим "коридором" для міграції.

Сліди людей і тварин, знайдені разом, підтверджують, що ця територія могла підтримувати життя і слугувати зручним маршрутом для пересування. Більше того, дослідження показує, що люди були здатні адаптуватися до різних середовищ значно раніше, ніж вважалося.

Чому це важливо

Науковці підкреслили, що подібні відкриття допомагають краще зрозуміти, як саме відбувалося розселення людства по планеті. Сліди - це унікальний тип доказів, адже вони фіксують конкретний момент у часі, на відміну від кісток чи знарядь, які можуть накопичуватися протягом тривалого періоду.

Таким чином, відкриття у пустелі Нефуд не лише додає нові факти до історії людства, а й змушує переглянути попередні теорії про те, як і коли люди почали освоювати нові території за межами Африки.

Нещодавно УНІАН писав, що 8000 років тому Сахара була зеленою і дощовою. Геологічні дані, знайдені у печерах на півдні Марокко, свідчать, що тисячі років тому в цьому регіоні опадів випадало значно більше. Учені зробили це відкриття, дослідивши сталагміти - мінеральні утворення, які ростуть угору з підлоги печер, коли вода просочується крізь шари породи зверху і крапає вниз.

