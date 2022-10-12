Вчені зафіксували рекордний спалах у космосі / фото ua.depositphotos.com

Обсерваторії по всьому світу зафіксували колосальний спалах надзвичайно потужного випромінювання.

Подія, вперше виявлена 9 жовтня, була настільки яскравою, що спочатку її прийняли спалах з недалекого від Землі об'єкта. Тільки шляхом подальшого аналізу астрономи відкрили справжню природу світіння - це виявився гамма-сплеск, один з найсильніших вибухів у Всесвіті. Як повідомляє Science Alert, джерело спалаху розташовується на відстані 2,4 мільярда світлових років від нас.

Більш того, цей виключно яскравий гамма-сплеск виявився найбільш енергійним з коли-небудь виявлених, його потужність досягає 18 тераелектронвольт.

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За словами вчених, незважаючи на потужність, цей спалах не представляє небезпеки для життя на Землі.

Обсерваторії по всьому світу зафіксували колосальний спалах в космосі / Фото Twitter Філіпа Романова

Довідка УНІАН. Гамма-випромінювання - це найбільш енергійна форма світла у Всесвіті, що виникає в результаті радіоактивного розпаду атомних ядер. А гамма-сплеск - це грандіозна подія, що викидає за кілька секунд стільки енергії, скільки Сонце виробило б за 10 мільярдів років. Ці сплески відзначають кінець життя масивної зірки - наднової або гіпернової. Вони також можуть виникнути в результаті зіткнення двох нейтронних зірок.

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