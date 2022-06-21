Засідання відбулося в місті Болонья (Італія) і було присвячене засадам нової Стратегії ЄПР на 2022-2027 роки.

Україна вперше долучилася до засідання Європейської полярної ради (ЄПР) – організації, що займається стратегічним розвитком полярних досліджень та інших ініціатив щодо Арктики та Антарктики в Європі.

Як повідомляє Міністерство освіти і науки України, взяти участь у заході запросили Національний антарктичний науковий центр на правах нового члена Ради, адже у квітні цього року НАНЦ набув повноправного членства в ЄПР.

Виїзне засідання Європейської полярної ради відбулося 13-17 червня 2022 року в місті Болонья (Італія) і було присвячене засадам нової Стратегії ЄПР на 2022-2027 роки.

Зокрема, учасники обговорили деталі нового стратегічного бачення та місії Ради, яка буде розділена на тематичні блоки для ефективнішої координації, співпраці та взаємодії членів ЄПР як між собою, так і з іншими зацікавленими організаціями.

Протягом літа проект Стратегії буде опрацьований робочою групою експертів та погоджений з усіма членами ЄПР. Очікується, що остаточний варіант Стратегії на 2022-2027 роки буде затверджено на наступному пленарному засіданні ЄПР восени 2022 року.

ЄПР називають європейським "елітним клубом" антарктичних досліджень. Головна мета Ради – сприяти багатосторонній співпраці учасників із вивчення полярних регіонів. Вона діє як єдиний контактний пункт для комунікації європейських полярних дослідників як між собою, так і з міжнародними партнерами.

Національний антарктичний науковий центр став членом Європейської полярної ради 5 квітня 2022 року. Це дасть нові можливості нашим ученим для вивчення Арктики та Антарктики, а також поліпшить інтеграцію української науки в європейський дослідницький простір.

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