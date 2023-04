Аналізуючи геноми одноклітинних мікробів, група дослідників зробила вражаюче відкриття: в ДНК мікробів "заховані" тисячі нових вірусів.

Дослідники виявили ДНК понад 30000 вірусів, вбудованих в геноми різних одноклітинних мікробів. Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Ми були дуже здивовані тим, скільки вірусів ми виявили за допомогою цього аналізу", - говорить провідний автор дослідження, еколог, який вивчає віруси в університеті Інсбрука в Австрії, Крістофер Беллас. - "У деяких випадках виявилося, що до 10% ДНК мікроба складається з прихованих вірусів".

Дослідники кажуть, що ці віруси не викликають відторгнення у їх носіїв, і навіть можуть бути корисними. "Чому в геномах мікробів виявляється так багато вірусів, поки незрозуміло",- говорить Беллас. "Наша найсильніша гіпотеза полягає в тому, що вони захищають клітину від зараження іншими небезпечними вірусами".

Вчені виявили фрагменти вірусів у різних організмах, включаючи тварин, рослини та гриби. Наприклад, ссавці несуть у своїй ДНК безліч вірусних фрагментів, а близько 8% геному людини складається з ДНК стародавніх вірусних інфекцій.

Дослідження також виявило докази того, що ці віруси є функціональними, тобто "можуть бути частиною антивірусної системи господаря".

Три ймовірні результати пандемії COVID-19 - думка вчених

Вчені сформулювали три ймовірні сценарії розвитку пандемії коронавірусу, які можуть статися до 2027 року.

Перший сценарій передбачає, що щеплення від COVID-19 зроблять 80% населення. Це дозволить врятувати багато життів і знизити ризик появи нових штамів.

При другому сценарії, рівень вакцинації в усьому світі буде нижче 70%. У цьому випадку коронавірус може стати ендемічним із сезонними спалахами, які перевантажать лікарні у багатьох країнах і вимагатимуть "оновлених вакцин та використання противірусних препаратів".

Третій сценарій, при якому менше 60% населення світу будуть повністю вакциновані від COVID-19, - найгірший. Він припускає, що в такому випадку коронавірус залишається неконтрольованим, з серйозними рецидивами в деяких частинах світу.

