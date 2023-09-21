Дослідники не можуть поки що відповісти точно, як ця планета утворилася.

Вчені виявили "дивну" планету розмір з Землю, що повністю складається з заліза. Це планета ультракороткого періоду та обертається навколо своєї зірки всього за 7,7 годин.

Видання Science alert пише, що ця планета майже в два рази щільніше Землі. Передбачається, що вона майже з чистого заліза.

Дослідники визначили, що радіус планети становить 70% земного, а її маса – 63% земної. Це означає, що ця залізна планета може бути ядром іншої більшої планети без кам'яної мантії.

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"Можна порівняти GJ 367 B зі схожою на Землю планетою без кам'янистої мантії. Ми вважаємо, що планета могла утворитися як Земля, з щільним ядром, що складається в основному з заліза, оточеним багатою силікатами мантією", - розповіла головний автор дослідження Еліза Гоффо.

Щоб планета втратила свою мантію, повинно було статися щось екстраординарне.

"Катастрофічна подія могла зруйнувати її кам'янисту мантію, залишивши оголеним щільне ядро планети", — пояснила Гоффо.

Вчені розглядають кілька версій появи планети:

зіткнення між нею та іншими протопланетами, які все ще формуютья, на початку її життя, що могло зруйнувати зовнішній шар;

можливо, маленька планета народилася в надзвичайно багатій залізом області протопланетного диска, але це здається малоймовірним;

це може бути залишок колись величезного газового гіганта, такого як Нептун. Для цього планета повинна була сформуватися далі від зірки, а потім мігрувати всередину. Зараз вона настільки близька до своєї зірки, що інтенсивне випромінювання червоного карлика знищило б атмосферу.

G 367 b належить до дуже невеликого класу екзопланет, які називаються супер-Меркуріями. Їх склад такий же, як у Меркурія, але вони більші і щільніше. Меркурій, можливо, спіткала та ж доля, що і G 367 b. Колись у нього могло бути більше мантії та кори, які планета могла частково втратити. Але навіть серед супер-Меркуріїв G 367 B виділяється своєю щільністю.

"Завдяки точним оцінкам маси і радіуса ми вивчили потенційний внутрішній склад і структуру GJ 367 b і виявили, що планета буде мати залізне ядро з масовою часткою 0,91", — йдеться в статті.

Дослідники також знайшли в цій системі ще дві планети: G 367 C і D.

"Завдяки нашим інтенсивним спостереженням за допомогою спектрографа HARPS ми виявили ще дві додаткові маломасивні планети з орбітальними періодами 11,5 і 34 дні, які зменшують кількість можливих сценаріїв, які могли б привести до утворення такої щільної планети", - повідомив професор Туринського університету Давіде Гандольфі.

Планети-супутники також обертаються близько до зірки, але мають меншу масу. Це наштовхує на думку про те, що будь-який з них утворився в багатій залізом середовищі.

"Хоча GJ 367 b міг утворитися в середовищі, багатому залізом, ми не виключаємо сценарій формування, що включає такі події, як зіткнення гігантських планет", — сказав Гандольфі.

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