Дану розробку можна буде надалі використовувати у військовій сфері.

Південнокорейські вчені створили робота-хамелеона. Він може змінювати свій колір залежно від навколишнього середовища.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Корпус робота зроблений не з металу, а зі спеціального рідкокристалічного матеріалу. Його оснастили спеціальними нанопровідниками, за допомогою яких робот розпізнає колір навколишнього середовища.

За словами розробників, надалі така технологія може бути використана в різних сферах, в тому числі військовій. Розробка може стати основоположною для інноваційної камуфляжної форми.

На цю мить основною проблемою робота є температура. Холод або спека можуть впливати на термочутливі датчики. Вчені планують вдосконалити систему управління пігментами та розв'язати цю проблему.

Як раніше повідомляв УНІАН, фінансові труднощі змушує американських рестораторів наймати на роботу роботів. Плата за їх оренду дешевше, ніж мінімальна зарплата офіціантів, яких роботи здатні замінити.

Взяти на роботу робота змусив COVID-19. На початку пандемії багатьох співробітників довелося звільнити. Ресторан працював тільки на доставку. Потім просто не було грошей, щоб найняти необхідну кількість офіціантів.

Автор: Анастасія Горбачова