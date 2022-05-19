Супутник-шпигун Космос-2555, запущений 29 квітня, мав зробити орбітальні маневри, але цього не сталося і 18 травня він згорів в атмосфері.

Російський військовий супутник- шпигун "Космос-2555" 18 травня зійшов з орбіти і згорів в атмосфері Землі після неконтрольованого падіння.

Про це повідомило командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Супутник Космос-2555 був виведений на орбіту 29 квітня з космодрому Плесецьк за допомогою легкої ракети-носія "Ангара-1.2". На корпусі ракети намалювали символ Z у вигляді георгіївської стрічки. Відзначимо, що це другий запуск ракети-носія даного сімейства. Перший випробувальний пуск був здійснений ще в липні 2014 року.

За кілька годин в Міноборони РФ відзвітували, що супутник нібито успішно виведений на цільову орбіту. Однак незалежні спостерігачі відзначили, що супутник не подає радіосигнали і не утримується на орбіті, пише theins.ru. Роскосмос намагався скорегувати його траєкторію, але безрезультатно.

"Космос-2555" повинен був зробити орбітальні маневри, але цього не сталося і 18 травня він "повернувся" на Землю, повідомив астрофізик Джонатан Макдауелл.

Інформацію також підтвердив у Facebook російський експерт аерокосмічної галузі Віталій Єгоров.

"Вчора впав російський військовий супутник Космос-2555. Усього два з половиною тижні тому його запустила легка Ангара з буквою Z на обтічнику, і ось він здійснив успішний вхід в атмосферу", - написав Єгоров.

За його словами, раніше аналогічна ситуація сталася зі спорідненим супутником Космос-2551, запущеним іншою ракетою-носієм.

А в січні 2022 року розгінний блок Персей важкої ракети Ангара не спрацював і згорів в атмосфері з 20-тонним макетом військового супутника в якості корисного навантаження.

"Усі ці випадки об'єднує одне: вони запускалися в інтересах Міноборони, а значить секретні, а Роскосмос не визнав аварійних ситуацій і продовжує вважати запуски успішними", - зазначив Єгоров.

Зазначимо, що сьогодні, 19 травня, із Плесецька росіяни запустили ракету-носій "Союз-2.1а" із черговим військовим супутником Космос-2556. У "Роскосмосі" відзвітували, що з супутником нібито "встановлено і підтримується стійкий телеметричний зв'язок, його бортові системи функціонують в штатному режимі".

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2021 року російський супутник-шпигун "Космос-2551" зійшов з орбіти і яскраво згорів в атмосфері Землі. Росіяни вивели цей супутник на орбіту Землі лише 9 вересня.

Це не перший подібний інцидент, який трапився з російськими супутниками в минулого року. Зокрема, навесні супутник Космос-2525 також зійшов з орбіти і згорів в атмосфері. Пізніше, за даними командування повітряно-космічної оборони США NORAD, Росія втратила військовий супутник Меридіан-2.

У РФ майже не залишилося супутників оптичного спостереження на орбіті. У тих, які ще функціонують, закінчується термін служби. При цьому створення і запуск нових апаратів стикаються з проблемами через санкції.

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