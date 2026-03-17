Найбільша сонячна ферма Китаю непомітно змінює пустелю навколо себе

Замість випаленої землі під панелями в Китаї та США почали формуватися мікро-оазиси.

Хоча сонячні панелі існують з 1883 року, ми заледве торкнулися поверхні їхнього потенціалу. Звісно, ви можете встановити сонячні панелі на своєму будинку, щоб заощадити на електриці (приблизно через десятиліття), і замінити побутові ґаджети на аналоги, що працюють на сонячній енергії, але чи знали ви, що сонячні панелі перетворюють пустелю в Китаї на зелену зону?

Справа не стільки в самих панелях, скільки в їхній присутності, пише BGR. У 2024 році журнал Nature опублікував дослідження про вплив фотоелектричного парку Гунхе в Цінхаї, Китай (найбільшої сонячної ферми в країні), на місцеву пустелю. Згідно зі статтею, установка справила "позитивний ефект на екологію пустельної зони та навколишнє середовище".

Ви запитаєте – як? Оскільки сонячні панелі поглинають величезну кількість сонячної радіації, ґрунт під ними утримує більше вологи через відсутність випаровування. Додайте до цього стабільний приплив води внаслідок щомісячного очищення панелей, і ви отримаєте ідеальний сценарій для стимулювання росту рослин і мікробів у пустелі.

Згідно з дослідженням, екологічні зміни певною мірою є самопідтримуваними... доти, доки сонячні ферми обслуговуються. Сонячні електростанції забезпечують дешеву, чисту енергію, одночасно вирішуючи економічні проблеми, такі як рівень безробіття (місцевих жителів можуть наймати для обслуговування ферм). А мікро-оазиси, які створюють сонячні панелі, забезпечують пасовища для навколишніх тварин, сприяючи екологічному регулюванню. Чим більше використовуються ці сонячні ферми, тим більше переваг вони приносять, а чим більше переваг вони приносять, тим більше грошей виділятиметься на обслуговування та розвиток сонячних ферм у майбутньому. Це петля позитивного зворотного зв'язку на багатьох фронтах.

Пустелі Цінхаю – не єдині, що зеленіють

Ключовим фактором научного процесу є повторюваність. Чи може інша група вчених повторити дослідження і отримати аналогічні результати? Якщо так, гіпотеза має право на життя. В той час як фотоелектричний парк Гунхе озеленює свою пустелю, дослідникам необхідно довести, що це не разове везіння. Тут на сцену виходить пустеля Кубучі. Хоча Кубучі не є найбільшою пустелею Китаю, тридцять років тому основним "експортом" цієї землі були піщані бурі.

Сьогодні сонячна електростанція Цзюньма, розташована в цій пустелі, виробляє величезну кількість електроенергії, а сонячні панелі стимулюють ріст рослин, серед іншого, знижуючи приземну швидкість вітру. Зараз у пустелі Кубучі можна знайти безліч чагарників і кущів, а також випадкових лисиць або зайців, що снують між ними. І, як і у випадку з фотоелектричним парком Гунхе, вигода виходить за межі просто чистої енергії. Сонячна електростанція Цзюньма також забезпечує пасовища для великої рогатої худоби, підтримує вирощування таких культур, як кавуни та зизифус (китайський фінік), і стимулює туризм.

Схожий експеримент проводиться в Каліфорнії. Проєкт Nexus – це дослідження, призначене для вивчення впливу сонячних панелей і створюваної ними тіні над каналом Гікман, розташованим на схід від Сан-Франциско. Теорія полягає в тому, що установка може допомогти заощадити 286 мільярдів літрів води (63 мільярди галлонів), запобігаючи випаровуванню.

Хоча це не обов'язково так сильно змінює життя, як стимулювання росту рослин у пустелі, проєкт Nexus працює за тим самим принципом. У будь-якому разі, великі сонячні ферми (на додачу до досліджень з використанням ціанобактерій) можуть стати ключем до запобігання опустелюванню в майбутньому.

