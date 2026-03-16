Лушпиння цибулі може захищати сонячні панелі: вчені зробили дивовижне відкриття

Вчені пропонують революційну ідею використання природних матеріалів

Інновації в енергетиці часто приходять звідти, де їх найменше очікують. Поки інженери ламають голову над створенням складних синтетичних матеріалів, рішення однієї з головних проблем сонячних батарей знайшли на звичайній кухні. Як виявилося, цибулеве лушпиння може вплинути на ефективність сонячних панелей.

Світова енергетична промисловість пройшла значну еволюцію за останні кілька десятиліть, пише The Pulse. Сектор відновлюваної енергії став основним напрямком уваги для переважної більшості країн, які прагнуть досягти поставлених цілей щодо екологічно чистої енергії та скорочення викидів.

Як цибулева лушпиння може вплинути на індустрію сонячної енергетики

Природний світ навколо нас відіграв важливу роль у наших технологічних досягненнях у виробництві чистої енергії. У метелика виду Роза на крилах є крихітні отвори, які дозволяють істоті ефективніше вбирати сонячні промені. Це спонукало інженерів скопіювати "наноструктуру" метелика та інтегрувати її в новітні конструкції сонячних панелей.

Навіть сектор вітроенергетики отримав вигоду від вивчення тваринного світу: горбки на плавниках горбатих китів дозволяють їм здійснювати дуже круті повороти у воді. Мільйони вітрових турбін тепер використовують аналогічну конструкцію, щоб отримати максимум від повітряних потоків. Вітрові турбіни стали набагато ефективнішими і використовують менші за розміром гребені для зменшення опору при обертанні.

Сонце – головна електростанція світу, але панелям ще є куди розвиватися

Тепер ми розуміємо, що сонячна енергія є однією з найпоширеніших форм енергії у світі. Всього за один 90-хвилинний цикл кількість сонячної енергії, що досягає нашої планети, достатня, щоб забезпечувати енергією весь світ протягом цілого року. Сонячна енергія – безперечний король ринку відновлюваних джерел. Зараз на неї припадає понад три чверті всіх нових потужностей відновлюваної енергії, доданих до світової мережі.

І в міру вдосконалення нашої технологічної майстерності на горизонті може з'явитися новий ультратонкий матеріал для сонячних елементів. Реальність така, що велика частина нашого прогресу в науці викликана необхідністю генерувати набагато більше енергії для живлення світу. Традиційні сонячні панелі часто схильні до проблем, що виникають при великомасштабному розгортанні, таких як новий тренд під назвою "сонячне забруднення".

Недавній прорив, здійснений у березні цього року, запропонував те, що можна описати лише як революційну ідею щодо принципів роботи сонячних панелей. Прес-реліз Університету Турку надав деякі необхідні подробиці про нову розробку.

Біо-захист – найкраще рішення майбутнього

Нове дослідження, опубліковане Університетом Турку, стверджує, що матеріал на біологічній основі може забезпечити нашим сонячним панелям захист від ультрафіолетового випромінювання Сонця. Вчені виявили, що, комбінуючи матеріали, що містяться в рослинах, і натуральний барвник, витягнутий з лушпиння червоної цибулі, вони можуть створити надтонкий прозорий шар, який допоможе нашим сонячним панелям уникнути шкідливого впливу УФ-випромінювання в сонячній енергії.

Плівка, створена групою дослідників, блокувала понад 99,9% шкідливого УФ-випромінювання в сонячній енергії. Насправді вона справлялася зі своїм завданням настільки добре, що перевершила поточні галузеві стандарти фільтрів на нафтовій основі. Тепер ми розуміємо небезпеки, пов'язані з нафтопереробкою, і без особливого жалю попрощалися з традиційною промисловістю викопного палива, зосередивши увагу на натхненні від природи.

Майбутнє застосування цієї нової ультратонкої натуральної захисної плівки для сонячних батарей може змінити світ, оскільки сонячні панелі стануть набагато, набагато ефективнішими. Ми всі втомилися від щомісячних захмарних рахунків за електроенергію, і цей новий матеріал може бути інтенсивно розвинений як галузевий стандарт у всьому секторі сонячної енергетики в найближчому майбутньому.

