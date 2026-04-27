Під льодами Антарктиди проявився 'континент-привид': вчені не можуть цього пояснити

Деякі породи старші за Місяць.

В Антарктиді проявляється прихований "континент-привид", похований під кілометрами льоду мільйони років. Вчені не можуть пояснити таємницю його походження, пише ecoportal.net.

Протягом багатьох років дослідники використовували сейсмічне картування, щоб зрозуміти, що знаходиться під льодами Антарктиди. Надсилаючи звукові хвилі крізь лід і вимірюючи, як вони відбиваються, вони змогли реконструювати приховані структури глибоко під землею.

Однак останні сигнали відрізнялися від усього, що було раніше, і були надто організованими та послідовними. Замість фрагментованих порід або вулканічних систем сейсмічні дані вказували на суцільний материк. Деякі породи, пов'язані з цією структурою, були неймовірно древніми – датувалися найранішими періодами історії Землі, в деяких випадках навіть старшими за Місяць.

Правда про "континент-привид"

Так званий "континент-привид" – це не новий материк, що піднімається з-під землі. Дослідники вважають, що він тісно пов'язаний із Зеландією у Тихому океані.

Те, що вони виявили під льодом, схоже, є величезним шматком континентальної кори, який колись з'єднував регіони стародавньої Землі, перш ніж тектонічні сили розділили і зрушили їх.

За мільйони років Антарктида вкрилася льодом, який діяв як щит, що зберіг структуру під собою, приховуючи її від очей і захищаючи від ерозії. Однак тепер передові сейсмічні інструменти в поєднанні зі змінами льодового покриву оголюють раніше приховані сліди.

Раніше вчені знайшли фрагмент бурштину, який змінив їхнє уявлення про минуле Антарктиди. Він показав, що смолисті дерева колись росли недалеко від Південного полюса.

