Водночас в ЄС вирішили запровадити максимальну гнучкість у реалізації проектів Erasmus+ щодо українських студентів і працівників українських ЗВО

На знак солідарності з Україною Комісія ЄС призупиняє будь-яку співпрацю з російськими організаціями в галузі досліджень, науки та інновацій, а також не укладатиме нових контрактів і угод в межах програми "Горизонт Європа".

Про це заявила Єврокомісар Марія Габріель, повідомляється у Telegram-каналі Верховної Ради України.

"Виплати за чинними контрактами вже призупиняються. Усі поточні проєкти в межах програм "Горизонт Європа" та "Горизонт 2020", у яких беруть участь російські дослідницькі організації, наразі ретельно перевіряються", - йдеться в повідомленні.

Водночас Габріель доручила запровадити максимальну гнучкість у реалізації проектів Erasmus+ щодо українських студентів і працівників українських ЗВО.

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