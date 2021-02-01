Ракета-носій Hyperbola-1 розбилася / фото Cosmic Penguin
У понеділок, 1 лютого, Китайська приватна компанія iSpace здійснила невдалу спробу запуску ракети-носія Hyperbola-1.
Про це повідомляє Space News.
Через кілька хвилин після запуску на космодромі в Цзюцюані ракета розбилася. Причина аварії невідома.
Запуск ракети Hyperbola-1 став третьою спробою запуску Китаю у 2021 році.
iSpace стала першою приватною компанією Китаю, яка вивела на орбіту ракету-носій Hyperbola-1.
фото Cosmic Penguin
фото Cosmic Penguin
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