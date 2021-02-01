Розбилася через кілька хвилин: у Китаї невдало запустили приватну ракету iSpace

Запуск ракети Hyperbola-1 став третьою спробою запуску Китаю у 2021 році.

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