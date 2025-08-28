Цікаво, що з часом землетруси і підвищення рівня моря затопили місто, а також прилеглий порт Гераклеон.

Нещодавні відкриття, зроблені біля берегів Олександрії, проливають світло на історію Стародавнього Єгипту. Стародавнє місто Канопус, вік якого налічує понад 2000 років, знаходиться під водою в затоці Абу-Кір. Про це пише The Sun.

Зазначається, що виявлено частини затонулого міста, включно з будівлями, артефактами і стародавнім доком. Влада заявила, що це місце, можливо, було важливим центром за часів династії Птолемеїв, яка правила Єгиптом майже 300 років.

Цікаво, що з часом землетруси та підвищення рівня моря затопили місто, а також прилеглий порт Гераклеон.

Відео дня

Крани підняли статуї з глибин затонулих руїн, у цьому їм допомагали водолази. Влада зазначила, що відповідно до суворих правил охорони культурної спадщини можна піднімати тільки окремі артефакти. Міністр туризму і старожитностей Єгипту Шериф Фатхі заявив:

"Під водою багато всього, але те, що ми можемо підняти, обмежене, це тільки певні матеріали, що відповідають суворим критеріям. Решта залишиться частиною нашої затонулої спадщини".

Важливо, що підняті предмети пройдуть реставрацію, перш ніж будуть представлені в рамках нової виставки в Національному музеї Александрії. Підводне місто містить вапнякові будівлі, які, можливо, служили місцями поклоніння, а також житлові приміщення, комерційні та промислові споруди.

Крім того, було виявлено висічені в скелях ставки і резервуари для зберігання води і розведення риби. Також було знайдено статуї царських осіб і сфінксів доримської епохи.

Частково збережений сфінкс із картушем Рамзеса II, одного з найвідоміших і найдовше правивших фараонів Стародавнього Риму, залишається важливою знахідкою.

Цікаво, що у багатьох статуй відсутні частини тіла, наприклад, у обезголовленої гранітної фігури Птолемея і мармурового бюста римського вельможі відсутня нижня половина. У 125-метровому доці також перебували торговельне судно, кам'яні якорі та портовий кран, які відносяться до епох Птолемеїв і Риму.

Міністерство заявило, що ця територія використовувалася як гавань для невеликих суден аж до візантійського періоду.

Зазначається, що Олександрія славиться незліченними стародавніми руїнами та історичними скарбами, але тепер їй загрожує затоплення тими самими водами, що знищили Канопус і Геракліон.

Новини археології

Італійські археологи нещодавно отримали рідкісну можливість зазирнути в життя Стародавнього Риму, виявивши багатоповерховий житловий будинок, збудований за десятиліття до народження Ісуса Христа. На той час будівельні бригади вели розкопки на площі Венеції в Римі в рамках проєкту будівництва лінії метро C. Ці споруди охоплюють кілька епох італійської історії, починаючи з кінця періоду Республіки в I столітті до н. е.

Вас також можуть зацікавити новини: