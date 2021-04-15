Компанія Blue Origin протестувала свою пасажирську капсулу для польотів у космос.

Манекен одного з головних персонажів всесвіту "Зоряних війн" Люк Скайуокер став одним з перших пасажирів космічної програми компанії "Блу Оріджин".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як повідомляється, у штаті Техас компанія "Blue Origin", засновником якої є американський мільярдер Джефф Безос, протестувала свою оновлену пасажирську капсулу.

Через 7 хвилин після запуску ракета приземлилась у визначеному місці. Капсула досягла висоти близько 106 км і приземлилась через 10 хвилин після старту.

Тестовий запуск пройшов успішно.

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Автор: Катерина Лиманська