Луганський національний університет позбавить викладачів-зрадників наукових звань



Як повідомили УНІАН у прес-службі університету, Міністерство освіти і науки найближчим часом розробить зміни до порядку присудження учених звань, які дадуть правові підстави позбавляти таких осіб (що залишилися працювати в захоплених вишах) звань професора і доцента.

«Ми вважаємо, що потрібно застосовувати заходи для тих, хто погнався за посадами і «портфелями», для тих, хто робить це усвідомлено. Такі люди не просто вийшли на роботу в Луганську в стіни рідного університету, вони поділяють антиукраїнську позицію у сфері освіти і навмисно дискредитують наш евакуйований заклад. Ми зараз говоримо не про простих співробітників. Ми говоримо про тих людей, хто захотів влади», - підкреслили в прес-службі ЛНУ.

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При цьому у виші зазначили, що ”зрадників серед викладачів виявилося значно менше, ніж хтось може подумати». Провідні професори, доктори наук і доценти залишилися працювати і викладати в евакуйованому університеті.

У виші повідомили, що 85% педагогів продовжать навчати студентів у Старобільську.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня ректор ЛНУ Курило заявив про захоплення установи озброєними людьми в Луганську. 19 вересня прес-служба вишу з посиланням на ректора Курило повідомила, що університет відраховуватиме студентів, які прийдуть на навчання в Луганську.

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30 вересня на спільному засіданні ученої ради і конференції трудового колективу вишу було ухвалено рішення про організацію навчального процесу в умовах перебазування університету з Луганська, було змінено юридичну адресу університету на Старобільськ (тимчасово), внесено зміни до колективного договору, також було затверджено рішення приймальної комісії щодо зарахування в аспірантуру і докторантуру університету.

Були присутні 90% членів ученої ради і делегатів конференції. Колектив висловив готовність до повноцінної роботи.