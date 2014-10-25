У Новоазовську бойовики переодяглися у форму українських добровольчих батальйонів

За даними розвідки, в день виборів бойовики готують у зоні АТО збройні провокаціїпід виглядом бійців батальйонів спецпризначення МВС.

Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

"У Новоазовську помічені кілька КАМАЗів з розпізнавальними знаками АТО. На цих автомобілях пересуваються люди, одягнені у камуфляжну форму з відзнаками батальйонів "Азов" і "Айдар"", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією командира полку Нацгвардії «Азов» Андрія Білецького, в Новоазовську немає і не може бути українських бійців. Андрій Білецький допускає, що бойовики, можливо, готують збройні провокації в сусідніх населених пунктах під виглядом бійців українських спецбатальйонів в день виборів, щоб залякати людей, викликати паніку і зірвати виборчий процес.

"МВС України попереджає про можливі провокації і закликає населення прилеглих до зони АТО районів бути пильними, не піддаватися на провокації і не панікувати", - зазначили у міністерстві.