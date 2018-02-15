Перше сонячне затемнення у 2018: астролог розповів, які знаки зодіаку зазнають найбільшого впливу

Що стосується впливу сонячного затемнення на знаки Зодіаку, то, за словами астролога, найбільш йому схильні Водолій, Козеріг і Овен.

Сонячне затемнення, яке відбудеться сьогодні о 22.51 за київським часом, особливе. Воно збігається з початком нового року за східним календарем. У цей день рекомендується уникати поганих компаній, забути про алкоголь та песимізм.

Про це сказав директор Українського астрологічного інституту Павла Глоби, астролог Ігор Нікішин, передає "Главред". "Затемнення традиційно пов'язані з підвищеною фатальностью, у зв'язку з цим не рекомендується поблизу затемнень починати якісь нові справи, тому що згодом вони не будуть піддаватися корекції. Тому ціна помилки висока", — говорить Нікішин.

Астролог також пояснив, у чому небезпека сонячного затемнення.

"Уявіть собі, що ви знаходитесь в кімнаті, де багато людей, і в цей момент несподівано гасне світло. Логічно, що не варто робити різких рухів у темряві. Аура затемнення зазвичай плюс-мінус три дні від дати затемнення. Іноді для особливих затемнень буває і до п'яти днів. Це затемнення— особливе, тому що збігається з початком нового року за східним календарем. Відповідно, це затемнення впливає на період з 10 до 20 лютого включно. Затемнення — в Знаку Водолія. А Водолій, зокрема, пов'язаний з повітряними перельотами. Катастрофа Ан-148 11 лютого в Підмосков'ї в аурі цього затемнення — зайве тому підтвердження", — говорить він.

Що стосується впливу солненого затемнення на знаки Зодіаку, то, за словами астролога, найбільш йому схильні Водолій, Козеріг і Овен.

"Це стосується знаку Водолія, особливо тих, хто відзначає свій день народження поблизу 15 лютого. Також це стосується Козерогів і Овнів. Зрозуміло, ця інформація тільки на підставі сонячного знаку", — підкреслив астролог.

У професійної астрології, говорить Нікішин, щоб визначити, як те чи інше затемнення вас стосується індивідуально, необхідно поєднувати особисту карту людини з картою затемнення.

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"Це затемнення відбувається в 28 градусі знаку Водолія. Його символ — "Людина, що п'є з кубка". І характеристика пов'язана зі вседозволеністю, песимізмом, небезпекою бути залученими в погані компанії і навіть з небезпекою самогубств. Тому рекомендується в аурі цього затемнення утриматися від алкогольних узливань, уникати поганих компаній, не піддаватися песимістичних думок. Відповідно, краще налаштовувати себе на позитив, дотримуватися обережності в дорозі і в побуті, і тоді все буде добре!" — підсумував астролог.

Нагадаємо, 15 лютого, відбудеться чергове сонячне затемнення. Однак його можна побачити тільки на півдні Америки і в Антарктиді.