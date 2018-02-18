У Києві відбувається акція на честь захисників Дебальцівського плацдарму (наживо)

За словами учасників, вони прагнуть побачити знайомих, із якими обороняли місто Дебальцеве.

У Києві 18 лютого відбувається акція на честь захисників Дебальцівського плацдарму. Близько 100 колишніх і нинішніх військових, а також члени їхніх родин, активісти зібралися поблизу будівлі Київської міської державної адміністрації.

Як пише Радіо Свобода, вони планують пройти ходою до Софійської площі.

За словами учасників, вони прагнуть побачити знайомих, із якими обороняли місто Дебальцеве.

Читайте такожЖурналіст розповів про австралійця, який служить у ЗСУ поблизу Дебальцевого (фото)Станом на початок 2015 року місто Дебальцеве та прилеглу до нього територію контролювали українські військові. З трьох сторін його оточили гібридні росйсько-сепаратистські сили, і військове командування ухвалило рішення про виведення підрозділів Збройних сил України.

За офіційними даними, під час виходу з Дебальцевого загинуло 179 військових, не рахуючи десятків поранених і зниклих безвісти.

За мінськими домовленостями Дебальцеве та прилеглу територію має контролювати українська влада.