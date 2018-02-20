Удари в голову й лайка: у Варшаві в автобусі побили українців за їхню національність

Агресор у Варшаві вигукував українцям образи через їхню національність у присутності інших пасажирів.

В одному з міських автобусів чоловік зачепив і побив двох українців у зв'язку з їхньою національністю.

Спочатку агресор відштовхнув одного з них, а потім почав завдавати удари кулаками в голову, ображаючи їх через їхню національністю, передає "Польське радіо".

Нападнику вдалося втекти. Однак поліція затримала 27-річного чоловіка, якому вже висунуто звинувачення у побитті на національному ґрунті. Агресору загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Читайте такожНа Київщині чоловік жорстоко побив палицею двох поліцейських, які хотіли вручити виклик до слідчогоНапад стався у районі Воля в столиці Польщі. Двоє українців чекали на зупинці на автобус. Інцидент почався одразу після того, як вони ввійшли в транспортний засіб однієї з міських ліній.

"Коли вони входили в автобус, одного з українців відштовхнув тілом якийсь чоловік. Коли автобус почав рух, той самий чоловік підійшов та напав на них, завдаючи їм ударів кулаками в голову. Водночас агресор вигукував їм образи через їхню національність у присутності інших пасажирів", – розповіла підкомісар Марта Сульовська з Районної комендатури поліції.

Нападник використовував вульгарну і образливу лексику. Коли автобус зупинився, чоловік вибіг. На місце викликали карету швидкої допомоги, яка повезла постраждалих до лікарні. У зв’язку з отриманими синцями та ранами голови чоловікам наклали шви.

Поліції досить швидко вдалося знайти та затримати зловмисника. Прокуратура висунула 27-річному нападникові звинувачення у побитті на національному ґрунті з хуліганських міркувань. За це агресору загрожує до п’яти років ув'язнення.