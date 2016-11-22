У Польщі побили двох українців - ЗМІ

Про це повідомляє Польське радіо.

«Напад стався в суботу ввечері, 19 листопада, у місті Рудник-над-Сяном. В одного з побитих чоловіків зламана рука. Поліція затримала двох нападників і встановила особу третього. Зловмисникам - від 19 до 24 років», - йдеться у повідомленні.

Як з’ясували поліцейські, до українців, які сиділи у піцерії, підійшов чоловік і наказав їм залишити заклад. Ймовірно, він був у стані алкогольного сп’яніння. Один із українців вийшов на вулицю, і там його побили. Другий пішов до магазину, що неподалік піцерії, і там на нього також напали.

Читайте такожПольський Люблін планують з'єднати зі Львовом залізницею

Один із постраждалих українців заявив, що побиття не мало нічого спільного із національним підґрунтям, і що це був «звичайний напад». Поліція має з’ясовувати обставини інциденту.

Сьогодні, 22 листопада, поліція допитує другого постраждалого, свідків інциденту та нападників.