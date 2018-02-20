Афериста Андрія Швидкого посадили за ґрати (відео)

Андрій Швидкий - син депутата Київоблради Миколи Швидкого, зірка викривальних сюжетів і кримінальних хронік.

Аферист року за версією глядачів програми «Гроші» нарешті отримав свою заслужену нагороду. Тільки от замість п'єдесталу - лава підсудних.

Андрій Швидкий - син депутата Київоблради Миколи Швидкого, зірка викривальних сюжетів і кримінальних хронік.

На його рахунку близько 30 кримінальних справ! Він пропонував машини за безцінь, брав кошти і зникав.