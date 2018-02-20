Афериста Андрія Швидкого посадили за ґрати (відео)
18:22, 20 лютого 2018Суспільство
642 0
Андрій Швидкий - син депутата Київоблради Миколи Швидкого, зірка викривальних сюжетів і кримінальних хронік.
Аферист року за версією глядачів програми «Гроші» нарешті отримав свою заслужену нагороду. Тільки от замість п'єдесталу - лава підсудних.
Андрій Швидкий - син депутата Київоблради Миколи Швидкого, зірка викривальних сюжетів і кримінальних хронік.
На його рахунку близько 30 кримінальних справ! Він пропонував машини за безцінь, брав кошти і зникав.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter