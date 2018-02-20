Командування військової частини Житомирщини викрили на розкраданні пального (фото)

Правоохоронці затримали двох фігурантів справи під час спроби продажу чотирьох тонн пального.

СБУ викрила командування військової частини Житомирщини на розкраданні пального.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.

"Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили командування однієї з військових частин Житомирщини на розкраданні паливно-мастильних матеріалів",- сказано у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що четверо зловмисників з серпня минулого року підробляли документи на списання пального, нібито використаного військовою технікою під час виконання бойових завдань у районі проведення АТО та тренувань на полігонах.

Читайте такожНа Тернопільщині зупинили нелегальну торгівлю дизпаливом «Списане» пальне військові вивозили за межі частини у 200-літрових бочках та реалізовували фермерам та приватним особам з Житомирській та Вінницькій областях.

Співробітники СБ України задокументували продаж ділками п’ятдесяти тонн пального у середньому по двадцять гривень за літр.

Сьогодні правоохоронці затримали двох фігурантів справи під час спроби продажу чотирьох тонн пального.

Під час обшуків, проведених 20 лютого на Житомирщині, Вінниччині та за місцем дислокації підрозділів військових частин, співробітники СБУ вилучили документи та чорнові записи, які підтверджують незаконне списання та реалізацію паливно-мастильних матеріалів.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.