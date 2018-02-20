У Дніпрі поліцейський, який розслідував викрадення 480 ящиків чаю, продав їх

Поліцейський не повернув 480 ящиків чаю законному власнику, а знайшов покупця.

У Дніпрі будуть судити співробітника поліції, який, зловживаючи службовим становищем, виманив у підприємця близько 280 тисяч гривень. Хабарника викрили співробітники обласної прокуратури.

Читайте такожУ Луцьку викрили співробітника СБУ, який "збирав данину" з підприємцівВідомо, що ще в серпні 2016-го року старший слідчий одного з відділів поліції в Дніпрі вів досудове розслідування кримінальної справи за фактом викрадення майна зі складу підприємства. Про це Інформатору повідомили в прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Діючи всупереч інтересам служби, поліцейський не виконав необхідні процесуальні дії з вкраденим майном приватного підприємця, а це понад 480 ящиків чаю. Правоохоронець не тільки не повернув конфіскат законному власнику, а безпідставно передав сторонній людині — представнику товариства з обмеженою відповідальністю. На даний момент відносно даної кримінальної справи за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) триває судовий розгляд.