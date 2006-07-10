Національному ботсаду подарують найстарішу з нині існуючих на Землі рослин

Національному ботанічному саду ім. М.Гришка НАН України в подарунок від міжнародної організації Wollemi International передадуть найстарішу з нині існуючих на Землі рослин Wollemia nobilis (Wollemia Pine). Церемонія відбудеться 11 липня о 16-00 в Національному ботанічному саду ім. М.Гришка НАН України (вул. Тимірязєвська, 1). Телефони: 285-41-05, 8 (067) 406-34-92.

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