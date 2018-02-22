Не виправдали очікувань: патрульна поліція стрімко втрачає довіру громадян

Самі патрульні також розчаровані в роботі системи, через що масово покидають ряди поліцейських.

Влітку 2015 з появою патрульної поліції довіра громадян до нових поліцейських зашкалювала і люди вірили в успіх реформи. Однак через 2,5 роки ця довіра значно впала.

Про це свідчать дані соцопитування Демініціативи, повідомляє "Новое время". Згідно з результатами дослідження, в 2017 році довіру до патрульних відчували 34,6% українців, а недовіру — 53,5%. Роком раніше ці цифри були помітно кращими: частка українців, готових покластися на патрульних, становила 45,8% при 40,7% "недовірливих".

“Порядку на дорогах стало менше, а злочинність зростає. Все це і обвалило рейтинги [патрульних]. І ця тенденція лише посилиться", - коментує дані соціолог Ірина Бекешкіна.

Як повідомляє видання, самі патрульні теж вказують на недосконалість правоохоронного органу. За словами діючих і колишніх поліцейських, вони не мають достатніх важелів впливу на ситуацію, закон повною мірою їх не захищає, а начальство охочіше штрафує, ніж заохочує.

Згідно з даними Нацполіції, за 2017 рік патрульні склали 1,1 мільйонів протоколів на різних порушників порядку і закону. Однак не всі порушники були покарані.

Патрульні кілька разів затримували п'яних співробітників СБУ, які керували автомобілями, розповідає колишня поліцейська. І кожен раз закон був безсилий - від керівництва спецслужби на адресу поліції незмінно надходив документ, який пояснював: співробітники нібито перебували на завданні і повинні були бути п'яними.

Екс-голова Нацполіції, за якої і з'явилася патрульна поліція, Хатія Деканоїдзе пояснює, що проблема полягає не в поганій роботі конкретно патрульних, а всієї системи МВС в цілому.

“Я завжди говорила - однієї патрульної реформи мало, потрібно змінювати всю систему МВС. Як ми бачимо - нічого принципово не змінилося", - заявила Деканоїдзе виданню.

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