У Харкові ліквідовано аварію на трубопроводі, через яку без тепла залишилися майже 400 об’єктів

У міськраді запевнили, що незабаром розпочнеться подача тепла та гарячої води.

У Харкові комунальники ліквідували аварію на магістральному трубопроводі, внаслідок чого без теплопостачання залишилися близько 400 об’єктів.

Читайте такожУ Харкові через аварію на трубопроводі без тепла залишилися близько 400 об'єктівПро це сьогодні на своїй сторінці у Facebook повідомив директор департаменту зв'язків із громадськістю та ЗМІ Харківської міськради Юрій Сидоренко.

«Аварія на тепломережах по вул. Шатилівській ліквідована. Зараз тепловики заповнюють систему водою, та скоро почнеться подача тепла та гарячої води. Це питання 3-4 годин», - написав Сидоренко.

Як повідомляв УНІАН, аварія на тепломагістралі сталася вранці 22 лютого в районі Шатилівки у Шевченківському районі Харкова. Без теплопостачання та гарячої води залишилася близько 400 житлових будинків, лікарень, дитсадків і шкіл.