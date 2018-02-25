З України видворили російського кримінального авторитета на прізвисько «Хасан» (фото, відео)

Він є членом незаконних збройних формувань, і проживав в Україні без дозвільних документів.

Поліцейські затримали та видворили з України російського кримінального авторитета Заура Домбаєва, відомого на прізвисько «Хасан».

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Про це повідомляється на сторінці Головного управління Національної поліції у Київській області у Facebook.

«56-річний громадянин Російської Федерації Домбаєв Заур Зеліхманович проживав в Україні без жодних дозвільних документів», - йдеться у повідомленні.

У поліції також поінформували, що Домбаєв є членом незаконних збройних формувань і впливав на дестабілізацію та погіршення криміногенної обстановки.

«Він встановлював контроль за протиправною діяльністю організованих злочинних угруповань, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі (резонансні) злочини та приймав безпосередню участь у їх скоєнні. Іноземець розвивав злочинні традиції, ідеї, погляди з метою залучення до злочинної діяльності молоді. Також матеріально підтримував засуджених, звільнених з місць позбавлення волі та впливав на них. Підтримує тісні зв’язки з лідерами організованих злочинних угруповань, які діють на території декількох регіонів, а також координує і узгоджує свої дії з особами криміногенного середовища та зі злодіями в законі», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали іноземця у Вишгороді у рамках проведення загальнодержавних профілактичних заходів «Мігрант».

Вишгородським РВ Управління ДМС у Київській області було прийнято рішення примусово видворити затриманого із забороною в'їзду на територію України упродовж 3-х років. Громадянина Росії депортовано на батьківщину 23 лютого потягом «Київ-Москва».