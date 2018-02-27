Бермудський трикутник: журналісти розповіли про новий бізнес на крадіжках посилок у аеропортах (відео)

Останнім часом люди почали масово скаржитись на те, що замовлені за кордоном посилки до них просто не доходять.

Журналісти розповіли про новий вид "бізнесу" в Україні щодо викрадення посилок у аеропортах. Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Останнім часом люди почали масово скаржитись на те, що замовлені за кордоном посилки до них просто не доходять. Так, люди розповідають: минулого року не отримали по 5-10 таких своїх замовлень.

Один із учасників крадіжних схем розповідає, що брав незаконний товар у вигляді краденої техніки безпосередньо у вантажників аеропорту, при чому за півціни, а потім уже сам реалізував.

Спочатку вантажі із літаків переправляються до пункту митного контролю (цех № 5), потім посилки перевіряють у відділенні Укрпошти разом із митниками, а вже звідти - до дирекції обробки закордонної пошти, звідки вони й розходяться по всій країні. Тому теоретично вашу замовлену техніку можуть вкрасти на кожному із етапів.

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У відділенні "Укрпошти" запевняють, що в них крадіжок бути не може, адже весь огляд пошти відбувається під відеоконтролем.

Найбільш вірогідний етап для для крадіжки - це шлях від літака до цеху №5, кажуть у аеропорті.

Далі крадена техніка потрапляє на продаж, в основному через інтернет за наднизькими цінами. Один із блогерів розповідає, що придбав свій замовлений у Китаї смартфон, який він ідентифікував за номером імею, за півціни вже у нас.

Сайти продажів рясніють подібними пропозиціями, а підприємливих ділків піймати та довести їхню вину фактично нереально.

У аеропортах не заперечують існування проблеми і запевняють, що борються із нею, але вочевидь поки не надто успішно.