На Житомирщині після запуску реперфузійного центру значно скоротилася смертність від інфаркту

Сучасний реперфузійний центр, який відкрили в обласній лікарні, щомісяця приймає більше 100 пацієнтів.

За 3 місяці роботи реперфузійного центру у Житомирській обласній лікарні ім. О. Гербачевського кількість смертей від інфаркту скоротилась на 6%, також очікується, що надалі цей рівень смертності знизиться удвічі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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«Серед найпотужніших медичних проектів минулого року – сучасний реперфузійний центр, який ми відкрили в обласній лікарні. Щомісяця центр приймає більше 100 пацієнтів. Реперфузійний центр працює для того, щоб кількість смертей від інфаркту зменшилась. І вже за 3 місяці роботи реперфузійного центру рівень смертності зменшився на 6%. І це не може не радувати. Адже це свідчить про те, що ми зробили ще один правильний крок, а в майбутньому очікуємо, що відсоток такої смертності знизиться удвічі», – розповів УНІАН голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

Він нагадав, що минулого року на Житомирщині відкрили сучасну діагностичну, яка дозволяє за один день пройти комплексне обстеження. А обстеження ж на придбаному у 2017 році комп’ютерному томограф вже пройшли більше 6 тисяч жителів області.

Також Гундич розповів, що майже третина об’єктів, які відкрили у 2017 році – це нові відділення, амбулаторії та обладнання у закладах охорони здоров’я. На ремонти медичних закладів спрямували понад 80 млн грн. «Житомирська область стала першою областю, яка визначилася з госпітальними округами, затвердила госпітальні ради. І я переконаний, що 2018 рік стане початком нової медицини, із розвиненою і сучасною первинною ланкою – найближчою до людей», – підкреслив голова Житомирської облдержадміністрації.